انتشال جثة شاب غرق بالبحر اليوسفي في العدوة بالمنيا

لقي شاب مصرعه غرقا داخل البحر اليوسفي، مساء اليوم الجمعة، وذلك في مدينة العدوة أقصى شمال غربي محافظة المنيا، في ظروف غامضة، وتكثف قوات الإنقاذ النهري من جهودها للبحث عن جثته وانتشالها من المجرى المائي.

مصرع شاب غرقا في البحر اليوسفي بالعدوة

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، تلقت إخطارا من غرفة عمليان النجدة، بورود إشارة لمركز شرطة العدوة، بمصرع شاب غرقا داخل البحر اليوسفي إثر سقوطه من أعلى كوبري مدينة العدوة في ظروف غامضة، وترجح التحريات الأولية قيام الغريق بالقفز أو سقوطه من أعلى الكوبري دون معرفة الأسباب والتفاصيل، وجاري استكمال تحريات المباحث لمعرفة الظروف والملابسات، وتكثف قوات الإنقاذ النهري من جهودها للبحث عن الجثة وانتشالها.

قوات الإنقاذ النهري تواصل البحث عن الجثة

على الفور، أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، فيما تجمع عدد من أهلية الغريق أعلى كوبري مدينة العدوة في انتظار انتشال الجثة تمهيدا لنقلها إلى مشرحة المستشفى العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

انتشال جثث 3 فتيات

وكانت قوات الإنقاذ النهري، انتشلت قبل أسبوعين، جثث 3 فتيات، غرقن في نهر النيل أمام إحدى قرى مركز مغاغة، حيث تلقت غرفة عمليات النجدة، إشارة بانتشال جثث 3 فتيات جميعهن أطفال من المجرى المائي لنهر النيل في زمام قرية الصعايدة التابعة لدائرة المركز، وذلك في ظروف غامضة.

وأفادت التحريات الأولية التي أجرتها وحدة مباحث مركز مغاغة أن الغرقى هن: «إسراء.ن» 17 عاما، وشقيقتها «مريم» 15 عاما، و«هاجر.س» 11 عاما، وجميعهن يقمن في قرية الصعايدة بمغاغة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.