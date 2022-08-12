مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 في تصادم 3 سيارات نقل على الطريق الإقليمي «صور»

شهد الطريق الإقليمي المتجه إلى بني سويف، حادث مروعا بتصادم 3 سيارات «نقل»، أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين، وجرى نقلهم للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغاً من إدارة الخدمات المعنية على الطريق الإقليمي، يفيد بوقوع حادث بين 3 سيارات، على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث.

ودفعت الهيئة المصرية للإسعاف بـ 7 سيارات إسعاف، إلى مكان الحادث، لسرعة نقل وإسعاف المصابين.

رفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية

ودفعت الإدارة العامة للمرور بالأوناش وفرقة من رجال المرور لرفع آثار الحادث وإزالة الحطام، وتسيير الحركة المرورية، بعد أن توقف الطريق لبعض الوقت جراء الحادث.

تشريح الجثامين

وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وأخطرت النيابة العامة بتفاصيل الواقعة، وأمرت بنقل جثامين الضحايا للمشرحة، وانتداب عناصر الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها، وإعداد تقرير مفصل يوضح حالتها.

لجنة فنية تعاين سيارات الحادث

وكلفت لجنة فنية من خبراء المرور بمعاينة سيارات الحادث، وفحصها لبيان ما إن كان هناك عطلا فنيا في إحداها تسبب في وقوع الحادث من عدمه، واستدعت عددا من شهود العيان لسماع أقوالهم حيال وقوع الحادث، وطلبت تقارير الحالة الصحية للمصابين للاطلاع عليها.

الاستماع لأقوال المصابين

وقررت النيابة الاستماع لأقوال من تسمح حالته الصحية من المصابين، للتعرف على ظروف وقوع الحادث، وكلفت رجال المباحث بتكثيف الجهود وسرعة استكمال التحريات للوقوف على تفاصيل الواقعة وظروف حدوثها، وموافاة النيابة العامة بالمستجدات، وتتابع جهات التحقيق سير مجرى التحقيقات في الواقعة.