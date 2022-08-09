مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بطريق السويس الصحراوي

أسفر وقوع حادث انقلاب سيارة بطريق السويس الصحراوي العياط، عن مصرع شخص وإصابة 2 آخرين جرى نقلهم للمستشفى.

بداية البلاغ

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغا مفاده وقوع حادث مروري بسبب انقلاب سيارة بطريق السويس الصحراوي، على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث مصحوبة بسيارات الإسعاف وجرى نقل المتوفى والمصابين للمستشفى.

المرور ترفع آثار الحادث

ودفعت الإدارة العامة للمرور بالأوناش وفرقة من رجال المرور تمكنوا من رفع آثار الحادث وإزالة الحطام على الفور، وتسيير الطريق وإعادة حركة المرور لطبيعتها بعد أن توقفت بعض الوقت جراء الحادث.

تشريح الجثمان

وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وأخطرت جهات التحقيق التي أمرت بنقل جثمان المتوفى للمشرحة، وندبت عناصر الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه وإعداد تقرير مفصل يوضح سبب الوفاة، وطلبت التقرير الطبي الخاص بحالات المصابين في الحادث، وأرسلت في سماع أقوالهم لتبين أسباب وملابسات وقوع الحادث.

لجنة فنية تفحص السيارة المتسببة في الحادث

كما ندبت لجنة فنية من خبراء المرور لمعاينة السيارة المتسببة في الحادث وفحصها وبيان ما إن كان بها عطل فني تسبب في وقوع الحادث من عدمه، وطلبت تقرير تحليل المواد المخدرة لقائد السيارة لبيان ما إذا كان تحت تأثير أي من المواد المخدرة أو الكحوليات وقت وقوع الحادث من عدمه.

الاستماع لأقوال شهود العيان

وأمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة في محيط الحادث تمهيداً لتفريغها والوقوف على ملابسات الواقعة، واستدعت عدداً من شهود العيان لسماع أقوالهم حيال وقوع الحادث، وكلفت رجال المباحث بتكثيف جهودها وسرعة عمل التحريات اللازمة لكشف ملابسات وغموض الحادث وموافاة النيابة بالمستجدات، وتتابع جهات التحقيق سير مجرى التحقيقات في الواقعة.