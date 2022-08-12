ضبط راكب أخفى شيكين بقيمة 55 مليون جنيه في مطار القاهرة.. «قادم من ميلانو»

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، من ضبط راكب مصري بحوزته شيكين إجمالي قيمتهما 55 مليون جنيه، وراكب آخر أجنبي من أصل مصري بحوزته منظار يجري تركيبه على سلاح ناري و4 أسلحة بيضاء.

ضبط ظرف بداخله شيكان مسحوبان على أحد البنوك المصرية

جاءت الحالة الأولى المضبوطة أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من «ميلانو» استوقف محمد يوسف محمد رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج بسرعة من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية تلاحظ لرئيس القسم قصر مدة سفر الراكب وتعدد مرات سفره في مدد قصيرة.

فقام إبراهيم حسن محمد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3 بتكليف كل من أسامة عبد العزيز مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب على جهاز الفحص بالأشعة، ثم ولاء محمد فرغلي، ومصطفى بحر مأمورا الجمرك بتفتيش الحقائب يدويا واللذان تلاحظ لهما وجود ظرف بداخله شيكين مسحوبين على أحد البنوك المصرية الأول بـ 30 مليون جنيه مصري والثاني بـ 25 مليون جنيه مصري، موقع من إحدى السيدات لصالح شخص آخر ليس الراكب طرفا فيهما، وتوكيل مخصص من السيدة الموقعة على الشيكات إلى نفس الشخص الصادر باسمه الشيكين.

قام فتحي فوزي مدير الجمرك بعرض الواقعة على الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، الذي أمر بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض على الشحات غتوري وكيل أول وزارة المالية، ورئيس مصلحة الجمارك وجرت إحالة الراكب للنيابة المختصة التي أمرت باخلاء سبيل المتهم، إذا سدد ضمانا ماليا قدره 10 آلاف جنيه، وفي حالة العجز عن السداد يحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ضبط منظار سلاح ناري و 3 أسلحة بيضاء

الواقعة الثانية كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من إسطنبول، إذ استوقف محمد يوسف أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية الذي أنكر أيضًا حوزته لما يجب الإفصاح عنه وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة محمد زغلول مأمور الجمرك، أفاد بوجود أجسام معدنية.

وقام هاني أبو طالب مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3، بتكليف ولاء محمد فرغلي بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن ضبط منظار يجري تركيبه على سلاح ناري و3 أسلحة بيضاء.

أفاد تقرير المقدم عمرو نجم وكيل إدارة الحماية المدنية بالمطار، بأنه محظور حيازتها طبقا للقانون رقم 394 لسنة 1954 أمر فتحي فوزي مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض على الدكتور ماجد موسى والذي أحال الراكب للنيابة المختصة.