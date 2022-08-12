الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني: لدينا تخصصات يتطلبها سوق العمل

قال الدكتور هشام عبدالسلام، رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، إن الجامعة جرى إنشائها عام 2008، وفي عام 2018 أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا بتحويلها إلى جامعة أهلية، حتى تكون نواة لهذا النوع الجديد من التعليم والتعلم، وتكون مثالا يحتذي به فيما بعد.

نظام تعليمي متميز

وأضاف «عبدالسلام» خلال مداخلة عبر زوم ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الجامعة تتبع نظاما تعليميا عقب الانتهاء من مرحلة الثانوية العامة بشكل متميز، يعتمد على الحضور في المراكز الدراسية وجها لوجه، والفصول الافتراضية والتعلم عن بعد عن طريق منظومة التواصل عبر الفيديو، والجزء الثالث يعتمد على توفير الموارد والمصادر التعليمية عبر منصة إلكترونية متطورة.

طريقة جديدة للتعلم واكتساب الخبرات

واستطرد: «الدمج ما بين الـ3 طرق للتعلم يتيح فرصة للطلاب أنها طريقة جديدة للتعلم واكتساب الخبرات، وإنه يمارس حاجات عملية بالإضافة إلى التعليم، والجامعة فيها 8 كليات، وما تم تفعيله حتى الآن هو 3 كليات فقط، وفي طريقنا لإضافة الجامعة الرابعة هذا العام».

تخصص الحاسبات والمعلومات

وأوضح أن تخصص كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات وإدارة الأعمال في الجامعة بها تخصصات يتطلبها سوق العمل، وتلك الوظائف تعتمد بشكل كبير على استخدام الحاسب الآلي في العملية التعليمية «الطالب بتاعنا بيتعلم عبر التعامل مع تلك التكنولوجيات، ولما بيخرج لسوق العمل بيكون ملم بما درسه في الجامعة، وده بيساعده في مجال عمله».

وتابع: «عندنا تخصص رئيسي في تكنولوجيا المعلومات، وأضيف إليه حاليا تخصصين مطلوبين وهما الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، وفي إدارة الأعمال توجد تخصصات معروفه كإدارة الأعمال والمحاسبة والتسويق والمالية، وأضيف أحد التخصصات الجديدة وهي إدارة سلاسل الإمداد».