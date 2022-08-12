تفاصيل انهيار كوبري العزيزية وغرق رضيعة: قرار غلق منذ مايو الماضي

شهدت قرية العزيزية التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، حادثا مأساويا مساء أمس، بعد انهيار كوبري المشاة بالقرية المار أعلى مياه بحر مويس، ما أسفر عن غرق رضيعة فيما جرى إنقاذ ووالدتها، وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيقات.

بلاغ بـ انهيار كوبري العزيزية

وكان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية تلقى إخطارًا يفيد بتلقي مركز شرطة منيا القمح بلاغا بانهيار كوبري العزيزية للمشاة بقرية العزيزية التابعة لدائرة المركز وسقوط رضيعة تبلغ من العمر 8 أيام ووالدتها في المياه، وعلى الفور انتقلت قوة من الحماية المدنية وفريق الإنقاذ النهري وجرى إنقاذ الأم فيما غرقت الطفلة التي تواصل فرق الإنقاذ البحث عن جثمانها.

التحقيق في انهيار كوبري العزيزية

وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيقات التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة واستدعاء عدد من الموظفين بالري ومجلس مدينة منيا القمح للاستماع لاقوالهم.

وتابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الواقعة، مشيرا في بيان إلى أنه جرى إنقاذ الأم «د. ع. أ» بواسطة الأهالي، وجار البحث عن طفلتها «س. م. ع»، موضحا أن الكوبري قديم وجرى عمل محضر بتاريخ 18 / 5 / 2022 بحضور أعضاء اللجنة المشكلة من رئيس الوحدة المحلية في العزيزية والقسم الهندسي والمتابعة الميدانية والأزمات والكوارث وهندسة الري للوقوف على حالة الكوبري القديم بقرية العزيزية على الطبيعة.

وأشار إلى أنه تبين تآكل بعض المواسير الحاملة للكوبري بسبب الصدأ ما أدى إلى ميله، ما يمثل خطرًا داهمًا على حياة المارة.

قرار بإغلاق كوبري العزيزية

وأوضح المحافظ أنه أصدر تعليمات في مايو الماضي، بإغلاق الكوبري نهائياً، بالحديد والكتل الخرسانية، لمنع مرور المواطنين عليه، حرصًا على أرواح المواطنين ولحين انتهاء هندسة الري من أعمال الإصلاح والترميم وبالفعل جرى غلق الكوبري ومنع السير عليه.

وتابع: «جرى تفعيل حركة سير السيارات من خلال كوبري على بعد 100 متر جهة الوحدة المحلية بالعزيزية، فضلا عن وجود كوبري آخر لعبور المشاة على بعد نحو 200 متر جهة مبنى التأمينات، وكلاهما يعمل بشكل جيد لتيسير حركة السيارات وعبور المواطنين بشكل آمن ليكونا بديلا عن الكوبري المغلق والمتهالك ولحين الإصلاح».