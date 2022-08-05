إصابة مصلين أثناء صلاة الجمعة في مسجد بدمياط.. وقعت عليهم مروحة

شهدت قرية دقهلة التابعة لمركز الزرقا بمحافظة دمياط، واقعة سقوط مروحة داخل مسجد دقهلة على رأس المصلين ما تسبب في إصابة اثنين من المصلين أثناء صلاة الجمعة.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من خالد عبدالله البيلي، بجرح قطعي بالوجه، وأحمد محمد أبو على، بجرح بالرأس، وجرى نقلهما إلى مستشفى كفر سعد المركزي لتلقي العلاج اللازم.

أوقاف دمياط: المصابان غادرا المستشفى بعد تلقي العلاج

من ناحيته قال الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، إن الواقعة حدثت بملحق مسجد بقرية دقهلة التابعة لإدارة أوقاف الزرقا، ما تسبب في إصابة شخصين نقلا على إثرها إلى مستشفى طوارئ كفر سعد وتلقيا العلاج اللازم وغادرا المستشفى.

وأكد سلامة، في تصريحات صحفية، اليوم، أن الملحق الذي شهد الواقعة شهد أعمال صيانة شاملة، مشيرا إلى أنه شدد على إدارة المسجد على المرور على كافة المراوح والتأكد من سلامتها لعدم تكرار الحادث.