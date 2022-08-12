أسعار الطماطم اليوم الجمعة في الأسواق.. اعرف بكام

يبحث الناس عن أسعار الطماطم اليوم، وآخر ما سجلته في الأسواق، كما يهتمون بالخضروات وأنواعها عموما، نظرا لأهميتها في تحضير طبق السلطة، وإمداد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية.

وفيما يلي تستعرض «الوطن» أسعار الطماطم اليوم والعديد من أنواع الخضروات الأخرى في الأسواق التي تهم العديد من الأشخاص وربات المنازل، وفق جولة في سوق حدائق القبة.

أسعار الطماطم اليوم

سجلت أسعار الطماطم اليوم نحو 6.5 بدلا من 5 جنيهات.

سجل سعر الجزر 6.5 جنيه.

الخيار 10 جنيهات.

الباذنجان 6 جنيهات.

والفلفل 6 جنيهات.

البطاطس 7 جنيهات.

أسعار الخضروات اليوم

سجل سعر كيلو الثوم نحو 22 جنيها للبلدي.

سجل سعر كيلو الباذنجان الأسود بين 6 و8 جنيهات.

سجلت الملوخية سعر 5.25 جنيه.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وجاءت أسعار الخضروات في سوق العبور وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للسوق كما يلي:

سجلت أسعار الطماطم بين 3 و5.5 جنيهات.

كما اختلف سعر كيلو البصل بين جنيه وجنيهين.

سجل سعر الملوخية بين 2.5 و3.5 جنيه.

سجل سعر كيلو البطاطس بين 2.5 و 4.5 جنيه.

وسجل سعر كيلو الكوسة بين 3.5 حتى 6 جنيهات.

وسجلت البامية اليوم الجمعة الموافق 12 أغسطس بين 16 جنيها حتى 22 جنيها.

تراوح سعر كيلو الثوم بين 7 حتى 11 جنيها، وتراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 6 و9 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي اليوم في سوق العبور الجمعة بين جنيهين و4 جنيهات.

كما تراوح سعر كيلو الفلفل الحامي البلدي بين جنيهين و4 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو الباذنجان البلدي اليوم الجمعة بين 1.5 حتى 3.5 جنيهات.