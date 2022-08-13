مصرع 10 وإصابة 40 في 3 حوادث سير خلال 24 ساعة بالمنيا بسبب السرعة

تسببت السرعة الزائدة ورعونة السائقين في وقوع 3 حوادث طرق في أماكن متفرقة بمراكز: المنيا وسمالوط ومغاغة، خلال أمس الجمعة، وخلفت 10 وفيات و40 مصابا خلال 12 ساعة فقط.

مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر انقلاب سيارة ربع نقل

وقع الحادث الأول صباح الجمعة في مركز سمالوط، حيث لقى شخص مصرعه وأصيب 8 آخرين، نتيجة وقوع حادث انقلاب سياة ربع نقل بالطريق الدائري بمركز سمالوط، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة ببيد السائق ورعونته، وجميع ضحايا الحادث من أبناء قرية داقوف وتم نقلهم لمستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج.

إصابة 15 في حادث بدائري مغاغة

وفي مركز مغاغة وقع الحادث الثاني، حيث انقلبت سيارة ربع نقل بالطريق الدائري أمام قرية الشيخ زياد، ظهر الجمعة، مما أسفر عن إصابة 15 شخصا بينهم 7 سيدات و3 أطفال تم نقلهم لمستشفى مغاغة المركزي لتلقي العلاج وتبين أن سبب الحادث السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد السائق.

مصرع وإصابة 26 في تصادم بالصحراوي.

ووقع الحادث الثالث مساء الجمعة، بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز المنيا، نتيجة تصادم مروع بين سيارتين ميكروباص أجرة، مما أسفر عن مصرع 9 أشخاص وإصابة 17 آخرين، وتبين أن سبب الحادث السرعة الزائدة ومحاولة التخطي الخاطئ وتم نقل الجثث والمصابين للمستشفي العام.

وتحررت عن الحوادث الثلاثة المحاضر اللازمة، وانتقل رجال المرور لتسير الحركة بالطرق التي شهدت الحوادث ورفع السيارات المنكوبة والمعاينة والفحص، وتباشر النيابة العامة التحقيق حيث قررت التحفظ علي السيارات المتسببة في تلك الحوادث، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الظروف والملابسات.