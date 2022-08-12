إصابة شقيق عريس وابن عمه إثر تصادم سيارتين في موكب زفاف بالبحيرة

أصيب شقيق عريس وابن عمه إثر وقوع حادث اصطدام سيارة تسير في موكب زفاف بمركز كفر الدوار مع سيارة نقل، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى خاص لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

تصادم سيارتين بموكب زفاف عروسين

البداية مع ورود إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، من مأمور مركز شرطة كفر الدوار، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي بموكب زفاف عروسين، وأخرى نقل، مما أدى إلى إصابة شخصين بجروح متفاوتة، وجرى تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

أسماء المصابين

وأسفرت التحريات، أنه أثناء سير موكب زفاف في مدينة كفر الدوار، وبسبب السرعة الزائدة، اصطدمت سيارة ملاكي مع سيارة نقل، مما أدى إلى إصابة شقيق العريس ويدعى أحمد فرج الديب، 27 عامًا، فيما أصيب ابن عمه أحمد عادل الديب، 25 عامًا.

وجرى نقلهما إلى مستشفى خاص لتلقي العلاج، وجرى رفع حطام التصادم وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.