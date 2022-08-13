حظك اليوم برج الأسد السبت 13-8-2022 عاطفيا ومهنيا

يتمتع مولود برج الأسد بالعديد من الصفات التي تميزه عن غيره وتجعله مختلفا أينما تواجد، أبرزها قوة الشخصية التي تظهر عليه في أقل وأبسط المواقف وتجعل الكثيرين ممن حوله يهابونه عند التعامل معه، كما تعتبر تلك الصفة بمثابة جيش قوى لمن تحب، كما أن طيب القلب وسريع التسامح ينسى الإساءة.

صفات أنثى برج الأسد

تمتاز أنثى برج الأسد بالأناقة الشديدة ونجاحها في اختيار الملابس بطريقة تحوز على إعجاب من حولها، فدائما ما تتمتع بإطلالة مختلفة قادرة على خطف الأنظار بسبب تمتعها بالقوة والثقة العالية بالنفس.

وفي السطور الآتية تقدم «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي اليوم السبت الموافق 13 أغسطس، وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

يتنافر القمر وعطارد في منزلي المال اليوم وهو ما يتطلب منك أن تتعامل باتزان في عملك وأن تحرص في نفقاتك من أجل تأمين مستقبلك وعدم صرف أموالك فيما لا يفيد ويضرك لاحقا، كل ما عليك هو الانتباه لحقوقك، وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

يمر مواليد برج الأسد ببعض التشوش منذ فترة، إلا أن الوضع يستقر اليوم نظرا لتواجد فينوس والشمس في برجك، مما يجعلك مؤثرا فيمن حولك، فقط حافظ على اللباقة مع الآخرين، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي وفق تصريحات عبير فؤاد لبوابة «الوطن».