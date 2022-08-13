«التعليم المزدوج بالإسكندرية» تحذر من عمليات نصب على أولياء الأمور

حذرت إدارة التعليم والتدريب المزدوج بمدارس الإسكندرية، جميع الطلاب وأولياء الأمور من أي عمليات تحويل تتم عليهم خلال الآونة الحالية من بعض الأشخاص أو الجهات التي تحاول إيهامهم بقدرتهم على التحكم في عملية القبول بمدارس التعليم المزدوج في الإسكندرية، مؤكدين أن ذلك لن يحدث، حيث تتم عملية القبول وفقا لقواعد محددة لا يمكن التلاعب بها.

قواعد القبول في مدارس التعليم المزدوج بالإسكندرية

وبحسب بيان رسمي من إدارة التعليم والتدريب المزدوج في مدارس الإسكندرية، أن عملية قبول الطالب بمدرسة أو التخصص التي سيلتحق به الطالب يعتمد على إجمالي درجات الاختبار والمقابلة الشخصية ومجموع الإعدادية، وبناء عليه فيتم إحاطة عناية الجميع أنه لا أحد يستطيع التلاعب في هذه النتائج، حيث أنها تتم بشكل فوري وإلكتروني عبر الموقع.

رسوم اختبارات التعليم والتدريب المزدوج

وطالبت من الطلاب اتمام عملية دفع رسوم الاختبارت عبر خدمة فوري على حساب وزارة التربية والتعليم رسوم اختبارات التعليم والتدريب المزدوج على الرقم 66617، لافتين إلى أنه في حالة عدم استلام رسالة على الموقع بإتمام عملية الدفع فلا داعي للقلق ويرجى الاحتفاظ بإيصال السداد وصورة منه معهم لتقديمها للجنة الاختبار التي سيتحدد موعدها ومكانها لكل طالب عبر صفحته على موقع التقديم، مؤكدين أنه لا توجد أي رسوم أو مصروفات بخلاف المقررة عبر موقع التقديم.

ويأتي ذلك بعدما أعلنت إدارة التعليم والتدريب المزدوج بالإسكندرية عن الحد الأدنى للقبول في كل التخصصات بكل مدرسة وذلك بناء على توجيهات من مدير إدارة التعليم المزدوج، وذلك حتى يتأكد الطلاب من التخصص الذي يظهر لهم يناسب المجموع الذي حصل عليه، حيث تتراوح درجات القبول في المدارس من 170 إلى 230 درجة حسب كل مدرسة.