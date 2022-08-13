حظك اليوم برج العذراء السبت 13-8-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز مولود برج العذراء بحبه للفنن كما أنه يمتلك حس فنيّ كبير في الموسيقى والغناء والرقص أيضا، فهو يتمتع بالفن ويعتبره نشاط للترفيه عن النفس وهروبا من الواقع.

ويتسم بذاكرته القوية، وعلى مستوى التعاملات فهو يمتلك الكثير من الصبر، كما أنه يحاول باستمرار العثور على الخير في الناس ويعذرهم ويتفهمهم في معاملاتهم وردود أفعالهم في مختلف المواقف، بجانب تحمله المسئولية فهو يعتمد بنسبة عالية على ذاته، ويحب إنجاز أموره بنفسه.

وفي السطور الآتية تقدم لكم «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي اليوم السبت الموافق 13 أغسطس، وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

طالبت خبيرة الأبراج والفلك، مولود برج العذراء إذا كان متزوجا أن يجتهد من أجل إصلاح علاقته بشريك حياته اليوم، وحتى لا تزيد الفجوة فيما بينهما وتتحسن العلاقات قريبا.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

ينصحك الفلك وفق تصريحات عبير فؤاد لبوابة «الوطن» أن تضع نفسك مكان الشخص الآخر كي تتفهم وجهة نظره وتلتمس له العذر في أي تصرف يصدر منه، فقط انتبه لحقوقك ولا تغامر في قراراتك حتى لا تجني نتائج سلبية، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.