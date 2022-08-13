أمهات يتخلصن من أطفالهن الرضع برميهم في شوارع الشرقية.. قلوبهن حجر

شهدت محافظة الشرقية، خلال الأشهر الماضية، عدة وقائع مأساوية لتخلص أمهات من أطفالهن الرضع بعد مرور ساعات معدودة على والدتهن، وذلك لأسباب تنوعت ما بين الرغبة في التخلص من الفضائح بعد إنجاب الطفل بطريقة غير شرعية، أو لأسباب مادية وعدم القدرة على الإنفاق على الطفل.

أم تتخلص من طفلها لعدم قدرتها على الإنفاق عليه

آخر هذه الوقائع التي وقعت في محافظة الشرقية كانت لأم تخلصت من طفلها الرضيع بعد ساعات من وضعه في المستشفى، إذ قامت بإلقاء الطفل في شارع عام ناحية ترعة مارة أمام قرية «بدران» بمركز منيا القمح.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا بعثور الأهالي على طفل حديث الولادة بشارع في قرية «بدران»، وعلى الفور انتقلت الشرطة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة والدة الطفل وتم ضبطها وإحالتها إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

اعترافات الأم

«عندي 7 عيال مش عارفين نصرف عليهم.. وحملت غلطة.. هنصرف على 8 منين».. بتلك الكلمات حاولت الأم تبرير جريمتها بحق طفلها الذي تخلت عنه وتركته وحيدا وسط ظلمات الطريق لا تدري المصير الذي سينتظره، وأمرت النيابة بحبس الأم المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات في القضية.

العثور على طفل في «أبو كبير»

في واقعة مماثلة وقعت في مركز أبو كبير اتفق أب مع زوجته على التخلص من طفلهما الذي يبلغ من العمر عاما، حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد عثور أهالي المدينة على طفل بجواره حقيبة بداخلها ملابس وألبان أطفال وتم تسليمه للشرطة.

وفي وقت لاحق، ضُبط والد الطفل، وتبين أنه وراء ارتكاب الواقعة وجرى إحالته إلى جهات التحقيقات، وقال في اعترافاته إنه تخلص من طفله لعدم قدرته على الإنفاق عليه، وصدر قرار بحبسه ثم إحالته إلى المحكمة.

أم تتخلص من طفلها لإنجابه سفاحا

وفي مركز الزقازيق، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سيدة مقيمة في مركز الزقاريق، لتخلصها من طفلها لإنجابها إياه «سفاحا» من أحد الأشخاص الذين ترتبط به بعلاقة غير شرعية، مستغلة قضاء زوجها فترة عقوبة في السجن على ذمة إحدى القضايا الجنائية، وتم إحالتها إلى جهات التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.