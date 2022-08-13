أسعار أرخص السيارات «الزيرو» في مصر.. تبدأ من 126 ألف جنيه

شهدت سوق السيارات الجديدة استقرارًا في الأسعار خلال الفترة الماضية، وقال عبدالعاطي محمود عضو رابطة تجار السيارات المستعملة في تصريحات لـ«الوطن»، إن سبب ارتفاع أسعار السيارات في دول العالم يرجع إلى جائحة كورونا وأزمة الرقائق الإلكترونية.

وأضاف عضو رابطة تجار السيارات، أن التوترات العلاقات بين أمريكا والصين والحرب الروسية الأوكرانية، من أسباب أزمة التضخم في الأسعار في دول العالم.

أسعار السيارات الجديدة

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات، أرخص أنواع المركبات الجديدة «زيرو» في السوق المحلية المصرية.

سوزوكي ألتو 2021

- نوع ناقل الحركة وقوة المحرك: مانيوال - 800 CC.

- السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات المحلية: 126 ألف جنيه.

سوزوكي اسبريسو 2021

- نوع ناقل الحركة وقوة المحرك: مانيوال / فول أوبشن - 1000 CC

- السعر الرسمي المتداول: 146 ألفًا و900 جنيه.

بروتون ساجا 2021

- نوع ناقل الحركة وقوة المحرك: مانيوال/ Standard-1300 CC.

- السعر الرسمي المتداول: 166 ألفًا و900 جنيه.

زوتي Z300 2020

- نوع ناقل الحركة وقوة المحرك: مانيوال/ Luxury-1500 CC.

- السعر الرسمي المتداول: 167 ألفًا و990 جنيهًا.

سوزوكي ألتو 2022

- نوع ناقل الحركة وقوة المحرك: مانيوال - 800 CC.

- السعر الرسمي المتداول: 169 ألفًا و900 جنيه.

سوزوكي سويفت ديزاير 2021

- نوع ناقل الحركة وقوة المحرك: مانيوال-1200 CC

- السعر الرسمي المتداول: 171 ألفًا و900 جنيه.

بروتون ساجا 2021

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك: أوتوماتيك/ Standard -1300 CC.

- السعر الرسمي المتداول: 188 ألفًا و900 جنيه.

شانجي M50 2021

- نوع ناقل الحركة وقوة المحرك: مانيوال / توب لاين-1500 CC

- السعر الرسمي المتداول: 189 ألف جنيه.

لادا جرانتا 2022

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك: مانيوال/ صالون-1600 CC.

السعر الرسمي المتداول: 194 ألفًا و500 جنيه.