بالأسماء.. إصابة 13 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص على «صحراوي» البحيرة

أصيب 13 شخصا بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، قبل قليل، جراء انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

بلاغ بانقلاب سيارة على الطريق الصحراوي

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون، ما أدى إلى إصابة 13 شخص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وحرر محضر بالواقعة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين إصابة كلا من «محمد. ع. ع»، 33 سنة، مقيم المنيا، مصاب بكدمات متعددة بالجسم، و«محمد. ا. ف»، 21 سنة، مقيم المنيا، مصاب بكسر في الحوض، و«أحمد. ع. ال»، 15 سنة، مقيم بني سويف، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، و«عبد الرحمن.ع. م»، 15 سنة، مقيم بني سويف، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج.

نقل المصابين لمستشفى وادي النطرون

كما أصيب «عواطف. خ. م»، 55 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، و«أحمد. م .ح»، 22 سنة، مصاب بكدمات متفرقة في عموم الجسم، و«عبد الجواد. م.ع»، 66 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، «سعيد. م. ع»، 67 سنة، مصاب باشتباه نزيف بالبطن، و«إلهام. ع. م»، 24 سنة، مصاب بكسر في الحوض، و«رحمة. ع. ال»، 34 سنة، مصابة باشتباه نزيف بالبطن، و«أكرم. م. ح»، عام واحد، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، و«إسلام. م. ال»، 33 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بعموم الجسم، وآدم. ا. م»، 7 سنوات، مصاب بكدمات متفرقة في الجسم، وجميعهم مقيمون ببني سويف.

وجرى نقلهم إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.