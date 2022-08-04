اليابان تعلن سقوط 5 صواريخ صينية في منطقتها البحرية

قال وزير الدفاع الياباني، نوبو كيشي، إن خمسة صواريخ باليستية أطلقها الجيش الصيني خلال تدريبات حول تايوان سقطت داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، اليوم، وفقما نقلت صحيفة جابان تايمز اليابانية.

اليابان تحتج دبلوماسيا بعد سقوط الصواريخ في منطقتها البحرية

وقال كيشي إن الحكومة اليابانية قدمت احتجاجًا دبلوماسيًا إلى بكين بشأن هذه الخطوة - وهي المرة الأولى التي تسقط فيها صواريخ صينية داخل المنطقة الاقتصادية اليابانية الخالصة، وذلك في ظل توترات تايوان.

وقال كيشي في مؤتمر صحفي نظم على عجل: «هذه قضية خطيرة تتعلق بالأمن القومي لبلدنا وسلامة الناس»، مضيفا أن الجيش الصيني أطلق تسعة صواريخ باليستية، على الرغم من أن وزارة الدفاع الصينية قالت في وقت سابق يوم الخميس إنها أطلقت 11 صاروخا باليستيا على المياه في شمال وشرق وجنوب تايوان.

الصين تعلن عن بدء مناورات عسكرية ضخمة ردا على زيارة نانسي بيلوسي إلى تايوان

وأعلنت الصين في وقت متأخر من يوم الثلاثاء أنها ستجري بعض مناوراتها العسكرية على نطاق واسع، بما في ذلك إطلاق صواريخ باليستية، ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي.

وتعتبر الصين تايوان الديمقراطية جزءًا لا يتجزأ من أراضيها ويجب إعادتها إلى الحظيرة بالقوة إذا لزم الأمر، وفي غضون ذلك، التزمت الولايات المتحدة بسياسة «صين واحدة» طويلة الأمد، والتي بموجبها تعترف واشنطن رسميًا ببكين بدلاً من تايبيه.

كما أن الولايات المتحدة ملزمة بموجب قانون العلاقات مع تايوان بتزويد الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي بوسائل الدفاع عن نفسها.