9 سيارات مستعملة «أتوماتيك ومكيفة» يبدأ سعرها من 109 آلاف جنيه

شهد سوق السيارات المستعملة تذبذبًا في الأسعار بين ارتفاع في بعض الأنواع وانخفاض في الأخرى، وذلك مع نهاية الربع الثالث من عام 2022، والإعلان عن أسعار السيارات الجديدة.

وقال عبدالله على عضو رابطة تجار السيارات في القاهرة الكبرى بتصريحات خاصة لـ«الوطن» إن أسعار السيارات القديمة شهدت تحركا في الأسعار خلال الفترة الماضية، بسبب أزمة التضخم في الأسعار، ومع تخفيض عمليات إنتاج السيارات من قبل المصانع الكبرى، إضافة إلى الحرب بين روسيا وأوكرانيا أدت إلى أزمة الرقائق الإلكترونية داخل مصانع السيارات.

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار المركبات المستعملة فى سوق السيارات بمصر أتوماتيك ومكيفة، والتي يبدأ سعرها من 109 آلاف جنيه، وجاءت كالتالي:

شيفروليه أوبترا 2007

متوسط سعر السيارة في السوق: 120,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق: 109,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق: 130,000 جنيه.

كيا بيكانتو 2009

متوسط سعر السيارة في السوق: 120,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق: 112,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق: 128,000جنيه.

اسبيرانزا تيجو 2009

متوسط سعر السيارة في السوق: 120,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق: 112,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق: 128,000 جنيه.

هيونداي فيرنا 2013

متوسط سعر السيارة في السوق: 120,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق: 114,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق: 130,000 جنيه.

شيفروليه لانوس 2015

متوسط سعر السيارة في السوق: 120,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق: 111,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق: 128,000 جنيه

شيري انفى 2018

متوسط سعر السيارة في السوق: 120,000 جنيه.

أقل سعر السيارة في السوق: 109,000 جنيه.

أعلى سعر السيارة في السوق: 124,000 جنيه.

«بي واي دي F3 2016»

متوسط سعر السيارة في السوق: 121,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق: 110,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق: 128,000 جنيه.

ميتسوبيشي لانسر 2003

متوسط سعر السيارة في السوق: 122,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق: 119,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق: 126,000 جنيه.

جيب كومودو 2009

متوسط سعر السيارة في السوق: 123,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق: 114,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق: 133,000 جنيه.