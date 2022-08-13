«القابضة للمياه»: تدريب طلاب الجامعات على إجراءات السلامة والإسعافات الأولية

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، تنظيم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، تدريبا لطلاب الجامعات عن أهمية السلامة والصحة المهنية وأهدافها وضرورة تطبيقها عمليا، والتعرف على أنواع الحرائق والنوع المناسب من أجهزة الإطفاء، بالإضافة إلى تنفيذ تدريبا عمليا على كيفية التعامل مع الحرارة واستخدام طفاية الحريق اليدوية وإجراءات التأمين المناسبة، لتنمية مهاراتهم العملية وزيادة خبراتهم في التعامل مع الأزمات المختلفة.

كيفية التعامل مع إصابات الرأس والعمود الفقري

وأشارت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في بيان، إلى تنفيذ شركة المياه بدمياط ندوة تعريفية عن الإسعافات الأولية، للتعرف على التقييم المبدئي للمصاب وكيفية إنعاش القلب والتعامل مع إصابات الرأس والعمود الفقري وكيفية التعامل مع حالات التسمم والتشنج والإغماء.

التعرف على عمليات تنقية المياه والكيماويات

وقالت الشركة القابضة للمياه إن التدريب تضمن شرح أساسيات معالجة مياه الشرب للتعرف على عمليات تنقية المياه والكيماويات المستخدمة في عملية الترويب وإجراءات التشغيل في ظروف التشغيل الطبيعية والجوانب الهامة في أداء عملية الترسيب والتطهير بالكيماويات والتعامل مع غاز الكلور وأهم المخاطر المعرض لها العاملين والمترددين في مكان العمل والإجراءات الاحترازية لتأمين بيئة العمل.

إكساب الطلاب مهارات وخبرات عملية وفنية

وأشارت «مياه الشرب» إلى إطلاق شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد برنامج التدريب الصيفي للطلاب الناجحين من الصف الأول بالمدرسة الثانوية الفنية للمياه، بهدف إعداد وتدريب الطلاب وتأهيلهم في النواحي الفنية والانضباطية والثقافية، واستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية في التعليم لمواكبة التطورات في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، من أجل إكساب طلاب المدرسة مهارات وخبرات عملية وفنية تؤهلهم لمواكبة سوق العمل وتثقل خبراتهم ومهاراتهم ومعارفهم التي تكوّن فنيين متخصصين.

التعرف على كيفية صيانة المحابس الخاصة بالطلمبات

وأشارت إلى أن التدريب يمكن الطلاب التعرف على كيفية صيانة المحابس الخاصة بالطلمبات الغاطسة، والتدريب على إصلاح ولف المواتير وإصلاح محركات الديزل، والتعرف على مراحل المعالجة الابتدائية للصرف الصحي، والتدريب على المهمات والمعدات المستخدمة في صيانة الشبكات ودوائر التحكم باللوحات الكهربائية ومكونات لوحات التوزيع والمعدات الكهربائية بأنواعها وإجراءات السلامة والصحة المهنية.