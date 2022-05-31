«القابضة للمياه»: بدء تدريبات السلامة والصحة المهنية بشركات الوجه البحري

أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهمية اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية، في كافة مواقع العمل أثناء الإصلاح والصيانة أو تنفيذ المشروعات، حفاظا على سلامة المواطنين والعاملين.

وأوضح «رسلان»، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الشركة تولي اهتماما كبيرا بتدريب متخصصي إدارات السلامة والصحة المهنية، لشركات مياه الشرب والصرف الصحي، في إطار المسابقة السنوية التي تنظمها الشركة القابضة في مجال تنمية مهارات السلامة والصحة المهنية لشركات الوجه البحري.

تنفيذ محاكاة للتعامل الفورى مع تسربات الكلور

وفي سياق متصل، قال اللواء عبد الحميد عصمت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أن فعاليات «مسابقة السلامة والصحة المهنية» لشركات الوجه البحرى، التي تنظمها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالتنسيق مع شركة محافظات القناة، بمحطة مياه المستقبل بمحافظة الإسماعيلية، وتضم المسابقة كيفية التعامل بالأماكن الضيقة والمغلقة لإصلاح المحابس والطلمبات، وإصلاح وصيانة الماكينات الغاطسة، وتنفيذ محاكاة للتعامل السريع الفورى مع تسربات أو أي خلل قد يصيب منظومة الكلور.

انطلاق مسابقة السلامة والصحة المهنية بمياه القناة في 4 يونيو

وأعلن «عصمت»، أنه سيتم انطلاق مسابقة السلامة والصحة المهنية بمياه القناة في 4 يونيو المقبل بمشاركة 15 شركة بالوجه البحري تمثل شركات مياه «مياه القاهرة، صرف القاهرة، القليوبية، المنوفية، الغربية، الدقهلية، الشرقية، كفر الشيخ، دمياط، مدن القناة، البحيرة، مياه الإسكندرية، صرف الاسكندرية، مطروح، شمال وجنوب سيناء»؛ سعيا لرفع أداء العاملين وإبراز مهاراتهم والوقوف على مستوى آمن وفعال في مجال السلامة والصحة المهنية وكيفية التعامل مع الأماكن المغلقة، وتسريب الكلور.

وأضاف أنه تم البدء في البرنامج التدريبى لجميع الفرق المشاركة في المسابقة والذى يستمر لمدة خمسة أيام، لرفع كفاءة ومهارات الفرق المشاركة بالمسابقة، ايمانا بأهمية التدريب في مجال السلامة والصحة المهنية، للحد من المخاطر والسيطرة عليها في كافة المحطات واستخدام أحدث الأجهزة في هذا المجال، وأوضح أن التدريب يعد من أهم آليات الحفاظ علي سلامة العاملين.

وأوضح العميد عمرو الشيخ مدير عام السلامة والصحة المهنية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه يتم التدريب تحت إشراف الإدارة العامة للتدريب بالشركة القابضة لتشمل تدريبات عن سيناريوهات عملية عن كيفية دخول الأماكن والمخاطر الموجودة بها، وآليات التعامل مع أى خطر محتمل، من خلال تنفيذ تدريبات عملية لكافة المشاركين لثقل مهاراتهم وامتزاج الخبرات فيما بينهم.