تنسيق دبلوم تجارة 2022.. اعرف تفاصيل القبول بالكليات والمعاهد

تنسيق دبلوم تجارة 2022، يتم وفق القواعد المعمول بها العام الماضي، بحسب ما أعلنت عنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موضحة أن هناك العديد من الكليات التي تقبل طلاب الدبلومات الفنية، ويتم التنسيق وفق قواعد التوزيع الجغرافي المعمول بها لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، ونوهت الوزارة إلى أنها عملت على افتتاح عددًا من الجامعات التكنولوجية التي تستوعب خريجي الدبلومات الفنية، لتوفير تعليم على مستوى متميز لهم.

تنسيق دبلوم تجارة 2022 نظام الثلاث سنوات

تقدم «الوطن» في السطور التالية، جميع التفاصيل الخاصة بتنسيق دبلوم تجارة 2022 بحسب ما أعلنت عنه الوزارة.

أولاً المؤهلات التي تقبل بالكليات المعاهد:

- دبلوم المدارس الثانوية التجارية نظام مطور شعب (الإدارة والشئون القانونية والتسويق وسوق المال وتأمينات تجارية).

- دبلوم المدارس الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج شعب (مهنة مساعد فني إداري، مهنة خدمات النقل الدولي، مهنة سكرتارية طبية، مهنة فني عمليات مخازن اللوجستيات).

ووفق تنسيق دبلوم تجارة 2022، يتم ترشيح حملة هذه الشهادات على أساس المجموع الكلي، بحسب ما أعلنت عنه وزارة التعليم العالي عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.

جامعات تقبل طلاب الدبلومات في كلية التجارة انتساب موجه وانتظام

- جامعة القاهرة.

- جامعة الإسكندرية.

- جامعة عين شمس.

- جامعة أسيوط.

- جامعة طنطا.

- جامعة المنصورة.

- جامعة حلوان.

- جامعة الزقازيق.

- جامعة المنوفية.

- جامعة قناة السويس.

- جامعة جنوب الوادي.

- جامعة بني سويف.

- جامعة بنها.

- جامعة سوهاج.

- جامعة كفر الشيخ.

- جامعة دمنهور.

- جامعة دمياط.

- جامعة السويس.

- جامعة بورسعيد.

- جامعة أسوان.

- جامعة مدينة السادات.

- جامعة العريش.

- كلية التكنولوجيا والتنمية شعبة علوم إدارية ومالية بجامعة الزقازيق.

- كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات جامعة بورسعيد.

- برنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان.

- برنامج إدارة وتشغيل المطاعم تعليم تبادلي بكلية السياحة والفنادق بجامعة الإسكندرية.

ثانيًا: القبول بالكليات الجامعية

- يتم القبول بكليات التجارة وبرنامج التعليم التبادلي من جميع الشعب وفقًا لقواعد التوزيع الجغرافي، ويُشترط اجتياز الطالب الاختبارات التي تُجرى للطلاب المرشحين لبرنامج التعليم التبادلي، بكليتي الساحة والفنادق في جامعتي حلوان والإسكندرية بعد الترشيح.

- يتم القبول بكليات التربية من جميع الشعب وفقًا لقواعد التوزيع الجغرافي في جامعات «حلوان، سوهاج، طنطا، كفر الشيخ، مدينة السادات» في جميع تخصصات التربية.

المعاهد التابعة لوزارة الصحة

- الفني الصحي بالإسكندرية.

- الفني الصحي بالزقازيق.

- الفني الصحي بالمنصورة.

- الفني الصحي بطنطا.

- الفني الصحي بالإسماعيلية.

- الفني الصحي ببني سويف.

- الفني الصحي بسوهاج.

المعاهد الفنية الصحية التابعة للجامعات

- المعهد الفني الصحي بقنا جامعة جنوب الوادي ويتم القبول بالمعاهد بالشروط التالية:

- اجتياز الطالب الكشف الطبي واختبارات القبول التي تعقد بالمعهد بعد الترشيح.

- أن يكون الطالب متفرغًا للدراسة.

رابعًا: القبول بالكليات التكنولوجية «المعاهد الفنية التجارية المتوسطة» التابعة لوزارة التعليم العالي مدة الدراسة بها عامين

خامسًا: القبول بالمعاهد العالية الخاصة من الحاصلين على الثانوية التجارية نظام 3 سنوات بشرط الحصول على 60% فأكثر ويتم القبول بها في ضوء رغبة الطالب خارج قاعدتي القبول الجغرافي والإقليمي.