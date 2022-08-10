مقتل شاب بطلق ناري في تجدد خصومة ثأرية بقرية المطيعة بأسيوط

لقي شاب في العقد الثالث من عمره، مصرعه بطلق ناري، اليوم الأربعاء، إثر تجدد خلافات ثأرية بينه وبين آخرين بقرية المطيعة، التابعة لمركز ومدينة أسيوط، ونقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.

مشاجرة بالأسلحة النارية

تلقى اللواء أحمد جمال مساعد وزير الداخلية مدير أمن اسيوط، إخطارا من شرطة النجدة، ومأمور مركز المطيعة، يفيد بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية، بسبب تجدد خصومة ثارية قديمة.

على الفور، انتقل الى موقع المشاجرة مأمور مركز شرطة المطيعة، وعمر عبد العظيم رئيس مباحث المركز، وبالمعاينة تبين مقتل أحمد ع.، من عائلة تدعى «هريدي»، نتيجة إصابته بطلق ناري، في تجدد خصومة ثأرية مع «بيت نص»، كان قد تم الصلح قديمًا وتقديم الكفن.

ونقلت جثة المتوفى إلى مشرحة المستشفى العام، والتحفظ على الجثمان، لحين اتخاذ الإجراءات القانونية، وضبط المتهم، واستخراج تصريح الدفن، وتسليمه إلى ذويه لتشيع جثمانه.

كردون أمني حول المنطقة

أوضح بعض الأهالى، أن المشاجرة وقعت نتيجة خصومة ثأرية قديمة بين العائلتين، وأنه كان قد تم الصلح فيها، وتقديم الكفن والتراضي فيما بينهما، لكن تجددت بسبب بعض المناوشات، نتيجة معايرة أحد الأطراف، ما تسبب في اشتعال الخصومة مجددا، لتنتهي الواقعة بمقتل أحد شباب عائلة هريدي.

وتحرر محضر بالواقعة، وفرض كردونا أمنيا حول المنطقة، تحسبا لوقوع أي تطورات، وجاري ضبط المتهمين والأسلحة المستخدمة وتحريزها، للعرض على جهات التحقيق المختصة.