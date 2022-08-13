وزير الري: استجبنا لـ94% من شكاوى المواطنين في عام

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع المهندسة إيمان عبدالعزيز رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الفني والمالي والإداري، والمشرف على خدمة المواطنين وشؤون مجلسي النواب والشيوخ لمتابعة موقف منظومة الشكاوى بالوزارة.

وصرح «عبدالعاطي» أن الوزارة لا تألو جهدًا في الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وحسمها أولًا بأول إيمانًا بدور الوزارة في توفير كافة الاحتياجات المائية للمنتفعين، وأن كافة المشروعات والإجراءات التي تقوم بها الوزارة تهدف لخدمة المزارعين في المقام الأول.

التعامل الفعال مع شكاوى المواطنين

وأشار وزير الموارد المائية والري، إلى أن التعامل الفعال مع شكاوى المواطنين يأتي في إطار منظومة دقيقة لمتابعة الشكاوى على مستوى الوزارة، وكذا على مستوى منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، حيث يتم على الفور وبمجرد ورود الشكوى توجيه الإدارات المختصة بسرعة فحص وحسم الشكوى.

وأكد أن مؤشر إنجاز الشكاوى بوزارة الموارد المائية والري بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، موضحا أن نسبة تنفيذ الشكاوى خلال الفترة من يناير 2021 حتى نهاية شهر يوليو 2022 بلغت 94%، وانتهت الوزارة من بحث ودراسة عدد 797 شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر يوليو 2022.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة، أنه خلال شهر يوليو 2022، وجهت الأجهزة المعنية بوزارة الموارد المائية والري للإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة كفر الشيخ لسرعة إتخاذ اللازم حيال عدد من الشكاوي التي وردت من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء تفيد بتضرر أهالي قريه الورق بمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ بسبب تراكم القمامة بالمجري المائي المار بالقرية، وفور تلقي الشكوى تم عمل معاينة على الطبيعة لموقع الشكوى وتبين أن الترعة موضوع الشكوى هي ترعة صندلا العموميه المارة داخل القرية ، وقد تم إصدار أمر تطهير للترعة الواقعة بزمام هندسه ري غرب كفر الشيخ.

حل مشاكل المواطنين في الغربية

وفي محافظة الغربية وجهت الأجهزة المعنية بالوزارة للإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الغربية بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء تشير إلى التضرر من نقص مياه الري بمنيل الهويشات بمركز طنطا بمحافظة الغربية، وفور تلقي الشكوى تم عمل اللازم لتوصيل مياه الري وفتح المياه بالترعة بالدرجات المناسبة للري لحسم شكاوي المنتفعين، حيث تم وصول المياه لنهاية الترعة وحسم الشكوى.

ولفت البيان إلى أنه في محافظة المنوفية، وجهت الأجهزة المعنية بالوزارة للإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء تشير إلى تضرر أهالي قرية غمريل بمركز منوف بمحافظة المنوفية بسبب تراكم القمامة والمخلفات في المجرى المائي المار بالقرية ، وعلى الفور تم تكليف الإدارة المختصة برفع العوائق أمام شبكة ترعة منحر غمرين وإزالة أسباب الشكوى.

وأكد البيان أنه في محافظة الاسكندرية، وجهت الأجهزة المعنية بالوزارة للإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الإسكندرية بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء تشير إلى تضرر عدد من أهالي قرية إبن الوليد التابعة لحي العامرية بمحافظة الإسكندرية بسبب عدم وصول مياه الري وإنخفاض منسوب المياه، وفور تلقي الشكوى تم بحثها وتبين أن المجرى موضوع الشكوى هو جنابية أبو مسعود ، وقد تم إعطاء مياه الري بالترعة والتواصل مع مقدم الشكوى والذى أفاد بإتمام ري الأرض وحسم الشكوى.