مصرع طفل صعقا بالكهرباء في طلخا بالدقهلية.. «كان راجع من درس لحفظ القرآن»

بدأت نيابة طلخا بمحافظة الدقهلية التحقيق في واقعة مصرع طفل صعقا بالكهرباء في قرية منشأة البدوي بمركز طلخا، بعد تقدم والد الطفل بشكوى ضد شركة الكهرباء يتهمها بالإهمال والتسبب في وفاة نجله نتيجة صعقا من محول كهرباء أثناء عودته من درس لحفظ القرآن الكريم مع شقيقه الأكبر، وعند لمس محول الكهرباء من الخارج صعقه التيار، وحاول والده إنقاذ حياته وتوجه به إلى مستشفى المنصورة الدولي لإنقاذه إلا أنه فارق الحياة.

بلاغ بمصرع طفل صعقا بالكهرباء

وتلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من مأمور مركز شرطة طلخا، يفيد بتقدم ياسر ماهر خطاب، ولي أمر الطفل «محمد»، 7 سنوات، والمقيم بقرية منشأة البدوي دائرة المركز، ببلاغ بمصرع نجله صعقا من محول كهرباء بالقرية.

وانتقلت مباحث مركز طلخا إلى مكان الواقعة، وتبين وفاة الطفل، وأكد شهود عيان في محضر الشرطة أنهم شاهدوا جثة الطفل بجوار محول كهرباء في أحد شوارع القرية، بعد أن صعقه التيار الكهربائي.

تقرير مستشفى المنصورة الدولي عن الطفل

وأكد تقرير مستشفى المنصورة الدولي أن الطفل وصل جثة هامدة وادعاء ماس كهربائي عالي الفولت أدى إلى هبوط في الدورة الدموية والتنفسية واتساع غير مرتجع في حدقة العين وزرقة بالشفتين وبرودة بالأطراف، وتم عمل إنعاش قلبي رئوي متقدم متكرر ولم تفلح المحاولات، ما أدى إلى هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب.

وتبين من تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية أدى إلى توقف عضلة القلب، ولا توجد شبهة جنائية.

وقال والد الطفل لـ«الوطن»، إن طفليه كانا في درس لحفظ القرآن بالقرية، وأثناء عودتهما معا صعقت الكهرباء نجله «محمد»، 7 سنوات، مضيفا «ابني الكببر جري على البيت وأخبرني بما حدث، ووجدت ابني مقلى على الأرض بجوار محول الكهرباء، فمسكته بشيكارة ورق وأخذته على المستشفى لإنقاذه، إلا أن الأطباء أخبروني بوفاته».

لجنة لمعاينة محول الكهرباء

وأمرت النيابة العامة بتشكيل لجنة ثلاثية لمعاينة محول الكهرباء وفرض الحراسة عليه، وسؤال مسؤولي شركة الكهرباء حول شكوى والد الطفل.