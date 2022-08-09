تمويل شراء السيارة من بنك ناصر.. للموظفين والمعاشات والأوعية الادخارية

يبحث الكثيرون عن شراء سيارة جديدة، سواء بغرض الاستخدام الشخصي أو بهدف استخدامها كمشروع للحصول على دخل، وهناك العديد من أنظمة التمويل التي تقدمها البنوك لشراء سيارة.

ويقدم بنك ناصر الاجتماعي، تمويل شراء سيارات أجرة وميكروباص وموتوسيكلات، لتوفير فرص عمل للمواطنين لتحسين دخولهم.

شروط ومميزات الحصول على قرض السيارة:

- الفئة المستهدفة: موظفي الحكومة من القطاع العام وأصحاب المعاشات وورثة المعاشات وأصحاب الأوعية الادخارية.

- الشروط والأحكام: حسب قيمة الراتب أو المعاش بنسبة عبء دين 75%.

- سعر العائد بالبنك: «الأسعار المعلنة تتغير وفقا لآليات سوق العمل المصرفي»: 8.5%.

- المصاريف الإدارية: نسبة 1.5% من قيمة التمويل وتسدد قبل المنح، ونسبة 0.75% للجهات المتعاقدة مع البنك.

- مدة التمويل: 10 سنوات.

- نسبة عبء الدين: لا تتجاوز 75% من صافي الدخل الشهرى للعميل، وتصل إلى 90% فى حال وجود دخل إضافي وفقا للشروط والأحكام.

الضمانات المطلوبة:

- أصحاب المرتبات: تحويل مرتب العميل أو قيمة القسط الشهرى على البنك، بالإضافة إلى تقديم ضامن من العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال أو وثيقة مخاطر عدم السداد التأمين على حياة العميل بكامل المدة والمديونية لصالح البنك حظر بيع على السيارة لصالح.

- أصحاب المعاشات وورثة المعاش: تحويل المعاش أو حصة وريث المعاش للبنك، وفقا للضمانات السابقة عدا تقديم ضامن من جهة حكومية.

- العاملين بالقطاع الخاص المؤمن عليهم: تقديم إقرار من طالب التمويل بالسداد النقدي، وسداد نسبة 25% مقدم من قيمة عرض سعر السيارة، مع تعهد بتحويل مرتب عدد اثنين من الضامنين تحت الطلب من جهة حكومية.

أصحاب الودائع تنقسم إلى:

- الوديعة المجمدة داخل البنك، تقديم إقرار من طالب التمويل بالسداد النقدي، وتقديم وثيقة تأمين على حياة طالب التمويل، بالإضافة الى الحظر على السيارة والإعفاء من وثيقة التأمين أو الحظر، وفقا لنسبة المديونية من الوديعة.

الوديعة المجمدة بالبنوك الأخرى، تقديم إقرار من طالب التمويل بالسداد النقدي، وخطاب رسمي من البنك الموجود به الوديعة، للتحفظ عليها لصالح بنك ناصر

إجراءات الحصول على الخدمة:

- طلب الحصول على التمويل

- عرض سعر للسيارة صورة بطاقة الرقم القومى سارية

- مفردات مرتب / معاش / بيان بحصة العميل وريث المعاش – وللضامن فى حالة وجد ضامن

- بيان حالة وظيفيه بالنسبة لأصحاب المرتبات، وبيان معاش لأصحاب المعاشات أو الورثه

- إقرار العميل بالموافقه على إصدار وثيقة التأمين على الحياة

- إقرار من العميل بالموافقه على إصدار

- وثيقة مخاطر عدم السداد فى حال إعتبارها الضمانة المقدمه

- إيصال مرافق حديث باسم العميل أو أحد أقاربه من الدرجه الأولى.