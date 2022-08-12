مصرع شاب إثر سقوطه من الطابق الرابع في 6 أكتوبر

تكثف الأجهزة الأمنية في الجيزة، التحريات في حادث وفاة شاب إثر سقوطه من الطابق الرابع بمدينة أكتوبر، لتحديد سبب وفاته وكيفية سقوطه، فيما كلف اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، رجال المباحث، بإجراء التحريات لكشف غموض الحادث.

مصرع شخص نتيجة سقوطه من الطابق الرابع في مدينة أكتوبر

ورد بلاغ لقسم شرطة أكتوبر، بمصرع شخص نتيجة سقوطه من الطابق الرابع بعقار في مدينة أكتوبر، فجرى إخطار اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الذي وجه بسرعة انتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتكثيف التحريات.

وتوجهت قوة أمنية إلى مكان الحادث، بإشراف العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر، وبإجراء التحريات والاستماع لأقوال شهود العيان، تبين أن شابا سقط من الطابق الرابع مما أدى لوفاته.

وجرت مناظرة الجثة، ونقلها إلى المستشفى، وأخطر اللواء علاء فتحي واللواء أحمد خلف نائبي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتواصل النيابة التحقيق.