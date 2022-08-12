نسبة الرطوبة اليوم الجمعة 12-8-2022 في مصر.. موجة طقس حارة

ارتفاع في درجات الحرارة شهدته كل الأنحاء على مدار الساعات القليلة الماضية، جعلت الكثير من المواطنين يتساءلون عن نسبة الرطوبة، اليوم الجمعة، في جميع المحافظات، لتعلن هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها عن تفاصيلها، إذ يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يكون هناك ارتفاع في نسبة الرطوبة على مدار اليوم، ما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات مئوية، ليؤدي ذلك إلى زيادة الإحساس بالطقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حرا رطب على السواحل الشمالية.

واهتماما بما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير تفاصيل حالة الطقس ونسبة الرطوبة اليوم في كل الأنحاء، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية، والتي جاءت كالتالي:

نسبة الرطوبة اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية نسبة الرطوبة، اليوم الجمعة، الموافق 12 أغسطس الجاري، لتكون كالتالي:

- نسبة الرطوبة في القاهرة الكبرى: تتراوح نسبة الرطوبة العظمى بين 75% و85%، فيما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى بين 35% و40%.

- نسبة الرطوبة في الوجه البحري: وتتراوح نسبة الرطوبة العظمى بين 72% و85%، فيما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى بين 35% و40%.

- نسبة الرطوبة في السواحل الشمالية: وتتراوح أيضا نسبة الرطوبة العظمى بين 85% و90%، فيما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى بين 55% و60%.

- نسبة الرطوبة في جنوب سيناء: تتراوح نسبة الرطوبة العظمى بين 60% و65%، فيما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى بين 30% و35 %.

- نسبة الرطوبة في شمال الصعيد: تتراوح نسبة الطوبة العظمى بين 55% و60%، فيما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى بين 20% و25%.

- نسبة الرطوبة في جنوب الصعيد: وتتراوح نسبة الرطوبة العظمى بين 30% و35%، فيما تتراوح الصغرى بين 10% و15%.