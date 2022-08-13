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التحقيق مع السائق المتسبب في مصرع عامل بالسكة الحديد بالشرقية

كتب:

نظيمه البحرواي وسمر السيد
01:22 م | السبت 13 أغسطس 2022
جثة

جثة

تباشر النيابة العامة بمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، حبس سائق سيارة نقل، 4 أيام، على ذمة التحقيق في الاتهام الموجه له بالتسبب في مصرع عامل بالسكة الحديد، بعدما صدمه بسيارته على شريط السكة الحديد أثناء قيامه بإغلاق المزلقان بقرية السعدية التابعة لمركز أبو حماد.

بلاغ بمصرع عامل بالسكة الحديد  

كان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا، يفيد تلقي مركز شرطة أبو حماد بلاغا بمصرع «السيد. ا. ا»، 50 عاما، عامل بمزلقان السكة الحديد بقرية السعدية بنطاق المركز، حيث صدمته سيارة أثناء مباشرة عمله. 

وتبين قيام سائق سيارة نقل بصدم العامل أثناء قيامه بإغلاق المزلقان مع اقتراب موعد وصول القطار، حيث حاول سائق السيارة عبور المزلقان مسرعا وصدم المجني عليه.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على قائد السيارة، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.

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