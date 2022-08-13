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ضبط مالك مصنع حلويات تعدى بالضرب على عامل في القليوبية

كتب:

محمد بركات
04:37 م | السبت 13 أغسطس 2022
قوات أمنية.. أرشيفية

قوات أمنية.. أرشيفية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص حال تعديه بالضرب على عامل، في محافظة القليوبية.

وتبين أنه بتاريخ 12 أغسطس الجاري، تبلغ لقسم شرطة ثان بنها بمديرية أمن القليوبية، من أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة المنوفية، بتضرره من مالك مصنع حلويات، مقيم بدائرة القسم، لقيامه بالتعدي بالضرب على نجله «عامل بمصنع الحلويات» وإحداث إصابته بجروح متفرقة بالجسم، لتسببه في عطل بإحدى ماكينات المصنع.

وجرى ضبط المشكو في حقه، وبسؤاله أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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