شعبة الذهب تنصح بشراء «الكسر والمستعمل»: يحقق أرباحا على المدى القريب

شهد سوق الذهب الفترة الحالية استقرارًا في الأسعار، حيث سجل الذهب عيار 24 سعر 1200 جنيه وسجل عيار 21 سعر 1055 جنيهًا، بينما سجل عيار 18 سعر 900 جنيه وسجل عيار 14 سعر 702 جنيه، وظلت هذه الأسعار جارية في الفترة الحالية لحين عودة عمل البورصات العالمية يوم الإثنين المقبل.

أرباح وفيرة من الذهب المستعمل

وقال نادي نجيب، رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الاستثمار فى الذهب بشكل عام هو ملاذ آمن لكل أنواع الاستثمارات الأخرى، ولكن يجب على المستثمر أن يقوم بالحصول على الذهب الخام غير المحمل بضريبة القيمة المضافة والدمغة بجانب المصنعية، وذلك حتى يبدأ المستثمر في تحقيق المكاسب والأهداف المادية المرغوبة فيما بعد.

وأضاف «نجيب» فى تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك إقبالًا كبيرًا نسبيًا من التجارعلى شراء الذهب الكسر والذهب المستعمل؛ لأنه غير محمل بالأعباء ويمكن أن يحقق أرباحًا وفيرة للتاجر في المستقبل القريب، ونصح التجار بشراء هذا النوع من الذهب، مشيرًا إلى أن نسبة الاستثمار في الوقت الحالي ضعيفة نسبيًا مقارنة بالعام الماضي بجانب ضعف نسبة الشراء بالنسبة للمشغولات الذهبية.

تخفيف أوزان المشغولات الذهبية

ونصح «نجيب» الأهالي الراغبين بشراء هدايا لأبنائهم الناجحين بالثانوية العامة 2022 بشراء «الخواتم والدبابيس» الرمزية الصغيرة حيث يتراوح أسعارها بين 2000 و3000 جنيه، موضحًا أن شعبة الذهب خففت أوزان المشغولات الذهبية، لمساعدة المواطنين على شراء الهدايا في جميع المناسبات المختلفة بأسعار منخفضة.