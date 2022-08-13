تعرف على أسعار السيارات الجديدة والمستعملة بالسوق المصرية
كتب:
أحمد عبد اللطيف
08:58 م | السبت 13 أغسطس 2022
أسعار السيارات في مصر
شهد سوق السيارات المستعملة والجديدة استقرارا في الأسعار وركودا في حالة البيع والشراء خلال تلك الفترة، وقال سعد محمد، عضو رابطة تجار السيارات المستعملة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أسعار السيارات شهدت ارتفاعا بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا وبسبب أزمة الرقائق الإلكترونية بمصانع السيارات.
أسعار السيارات اليوم
وأوضح أن السيارات المستعملة شهدت ارتفاعا بنسبة 10 آلاف إلى 20 ألف جنيه في سعر السيارة.
واستعرض عضو رابطة السيارات أسعار السيارات الجديدة والمستعملة في السوق المصرية.
بروتون ساجا 2021
نوع ناقل الحركة وقوة المحرك: أتوماتيك Standard-1300 CC
السعر الرسمي المتداول في السوق:
188,900
سوق السيارات
شانجى M50 2021
نوع ناقل الحركة وقوة المحرك :مانيوال / توب لاين-1500 CC
السعر الرسمي المتداول فى سوق السيارات : 189,000
لادا جرانتا 2022
نوع ناقل الحركة وقوة المحرك : مانيوال / صالون 1600 CC
السعر الرسمي المتداول فى سوق السيارات :194,500
أسعار السيارات المستعملة
مرسيدس C 180 2000
متوسط سعر السيارة فى مصر : 151,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى مصر : 133,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق : 166,000 جنيه
هيونداي ماتريكس 2003
متوسط سعر السيارة فى السوق : 151,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق : 143,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق : 159,000 جنيه
رينو فلوانس 2010
متوسط سعر السيارة بمصر: 151,000 جنيه
اقل سعر للسيارة فى السوق : 143,000 جنيه
اعلى سعر للسيارة بالسوق : 157,000 جنيه