تعرف على أسعار السيارات الجديدة والمستعملة بالسوق المصرية

شهد سوق السيارات المستعملة والجديدة استقرارا في الأسعار وركودا في حالة البيع والشراء خلال تلك الفترة، وقال سعد محمد، عضو رابطة تجار السيارات المستعملة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أسعار السيارات شهدت ارتفاعا بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا وبسبب أزمة الرقائق الإلكترونية بمصانع السيارات.

أسعار السيارات اليوم

وأوضح أن السيارات المستعملة شهدت ارتفاعا بنسبة 10 آلاف إلى 20 ألف جنيه في سعر السيارة.

واستعرض عضو رابطة السيارات أسعار السيارات الجديدة والمستعملة في السوق المصرية.

بروتون ساجا 2021

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك: أتوماتيك Standard-1300 CC

السعر الرسمي المتداول في السوق:

188,900

سوق السيارات

شانجى M50 2021

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك :مانيوال / توب لاين-1500 CC

السعر الرسمي المتداول فى سوق السيارات : 189,000

لادا جرانتا 2022

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك : مانيوال / صالون 1600 CC

السعر الرسمي المتداول فى سوق السيارات :194,500

أسعار السيارات المستعملة

مرسيدس C 180 2000

متوسط سعر السيارة فى مصر : 151,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى مصر : 133,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق : 166,000 جنيه

هيونداي ماتريكس 2003

متوسط سعر السيارة فى السوق : 151,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق : 143,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق : 159,000 جنيه

رينو فلوانس 2010

متوسط سعر السيارة بمصر: 151,000 جنيه

اقل سعر للسيارة فى السوق : 143,000 جنيه

اعلى سعر للسيارة بالسوق : 157,000 جنيه