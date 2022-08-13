شاب يطعن شقيقه الأكبر بسلاح أبيض لخلافات عائلية بسوهاج

خلافات عائلية دفعت أحد الشبان إلى التعدي على شقيقه الأكبر باستخدام سلاح أبيض «مطواة»، مما أسفر عن إصابته بجرح غائر بيدة في يده، حيث تم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي لإسعافه، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطاراً من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغ إلى مأمور مركز المنشاة، من المستشفى المركزي، بوصول المدعو «محمود ح. ع. ع.»، 27 سنة، عامل، يقيم بشارع الطواحين بدائرة بندر مركز المنشاة، بمحافظة سوهاج، مصاباً بجرح قطعي غائر باليد اليسرى، وفقاً للتقرير الطبي المبدئي للحالة، وتم تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي لإسعافه.

الانتقال إلى موقع الحادث

وفور ورود البلاغ، تم انتقال وحدة بحث جنائي، بإشراف اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي، إلى موقع المصاب، وبسؤاله اتهم شقيقه المدعو «علي ح. ع. ع.»، 25 سنة، يقيم بذات الناحية، بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض «مطواة»، مما أسفر عن حدوث إصابته، وذلك بسبب خلافات عائلية فيما بينهما.

ضبط المتهم وتحرير المحضر بالواقعة

تم ضبط المتهم والأداة المستخدمة «مطواة»، بإرشاده المتهم عن مكانها، وبمواجهته، قرر بمضمون ما تقدم، وقد كلفت إدارة البحث الجنائي، بإشراف اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، بالتحري عن الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.