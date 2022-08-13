مصرع شخص في تصادم ملاكي َونصف نقل على الصحراوي الشرقي بأخميم

لقى شخص مصرعه في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نصف نقل على الطريق الصحراوي الشرقي في محافظة سوهاج، اليوم السبت، حيث اختلت عجلة القيادة بيد سائق السيارة الملاكي، ليصطدم بالسيارة النصف نقل أثناء توقفها على جانب الطريق، مما أسفر عن وفاته.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطاراً من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة أخميم، من غرفة عمليات النجدة، بوجود حادث تصادم ومصاب بالطريق الصحراوي الشرقي، بدائرة المركز.

الانتقال إلى موقع الحادث

وعلى الفور، انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث، وتبين أنه أثناء سير السيارة ملاكي قيادة المدعو «حسن ع. م. ق.»، 36 سنة، مقيم بشارع القدس الشريف بقسم النزهة بمحافظة القاهرة، اختلت عجلة القيادة بيده، واصطدم بالسيارة نصف نقل قيادة المدعو «حسام أ. س. ر.»، 30 سنة، سائق، يقيم بناحية «نجع عليو»، بمحافظة قنا، وذلك عند توقفها على جانب الطريق.

مصرع قائد السيارة الملاكي

وقد نتج عن الحادث إصابة قائد السيارة الأولى بنزيف داخلي بالمخ، وفقاً للتقرير الطبي المبدئي للحالة، بعد نقله لمستشفى سوهاج الجامعي، حيث توفى حال تلقيه الإسعافات اللازمة، وبسؤال قائد السيارة الثانية، قرر بمضمون ما تقدم، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم رفع آثار الحادث، وإعادة تسيير الطريق والتحفظ على السيارتين.