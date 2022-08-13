مصرع طفل وإصابة اثنين من أبناء عمه بالعياط.. سقط عليهم عمود من أعلى المنزل

لقي طفل مصرعه، وأصيب اثنان من أبناء عمه، نتيجة سقوط أحد أعمدة المنزل عليهم، خلال لهوهم بمرجيحة أعلى سطح المنزل في مدينة العياط، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

بلاغ يكشف الواقعة

ورد بلاغ للعميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، بمصرع طفل وإصابة اثنين من أبناء عمه في حادث سقوط عمود عليهم أعلى منزلهم بالعياط، فتم إخطار اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ونائبيه اللواء علاء فتحي، واللواء أحمد خلف، وتوجهت قوة أمنية إلى مكان الحادث.

موت الطفل وإصابة ابني عمومته

كشفت التحريات التي أجراها رجال المباحث، وطبقا لأقوال شهود العيان، خلال لهو طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، واثنين من أبناء عمه، بمرجيحة أعلى سطح المنزل، سقط عليهم أحد أعمدة المنزل، ما أدى إلى مفارقة الطفل الحياة، وإصابة ابني عمه بجروح، وتم نقل المصابين إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.