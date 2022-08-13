غرق طالب أثناء السباحة في مياه نهر النيل بمنشأة القناطر

تعرض طالب للغرق خلال السباحة بنهر النيل في منشأة القناطر، بمحافظة الجيزة، ويكثف رجال الإنقاذ النهري جهودهم لانتشال جثته، وجرى إخطار اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، فيما طلبت النيابة العامة بالجيزة تحريات المباحث حول الواقعة.

البحث عن جثمان الطالب في مياه النيل

ورد بلاغ للمقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، بمصرع طالب خلال السباحة في نهر النيل.

وجرى إخطار اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ونائبيه اللواء علاء فتحي، واللواء أحمد خلف، وتوجهت على الفور قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتوصلت التحريات إلى هوية الطالب، وتبين أنه خلال السباحة في نهر النيل تعرض للغرق، دون وجود شبهة جنائية.