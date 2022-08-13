ضبط مصنع «ينسون» يتلاعب في تاريخ الإنتاج بالإسكندرية 

تمكنت إدارة تموين شرق الإسكندرية من ضبط مصنع لتعبئة المواد الغذائية يتلاعب فى تواريخ الصلاحية وحيازة مواد غذائية مجهولة المصدر، وذلك عقب حملات مكثفة نتيجة تعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية تشديد الرقابة على مصانع تعبئة المواد الغذائية حماية للمواطنين من الغش التجارى و التدليس.

تفاصيل ضبط مصنع ينسون في الإسكندرية

بدأت الواقعة حين شنت إدارة تموين شرق برئاسة فريد شوقى، رئيس الرقابة وفريق العمل التابع له بالاشتراك مع مباحث التموين، حملة مكبرة أسفرت عن ضبط مصنع لتعبئة المواد الغذائية بنطاق الإدارة يقوم بالتلاعب فى تواريخ الصلاحية للمواد الغذائية المعبأة.

ذلك التلاعب الذي يؤثر على صحة المواطنين في حال تداول التجار تلك المنتجات وبيعها للمواطنين أثناء انتهاء صلاحيتها.

محتويات المصنع المضبوط في الإسكندرية

وتمكنت الحملة التموينية من تحريز الكميات الآتية: «410 بالتة ينسون كل بالتة تحتوي علي عدد 6 عبوات تحتوي كل عبوة علي 12 باكت ينسون بإجمالي 29520 باكت ينسون.

وذلك للتلاعب في تواريخ الإنتاج ومخالفتها لتواريخ التعبئة مما يعد غشًا تجاريًا، عدد 25 جوال ينسون زنة الجوال الواحد 30 كجم بإجمالي 750 كجم ينسون مجهول المصدر لعدم وجود فواتير دالة على مصدرها.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.