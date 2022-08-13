حبس المتهم بقتل شقيقه في شبرا 4 أيام على ذمة التحقيق

قررت النيابة العامة، حبس المتهم بقتل شقيقه إثر نشوب مشادة كلامية بينهما، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بالإضافة لعرضه على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات لمعرفة إذا كان تحت تأثير المخدرات حال ارتكاب الواقعة من عدمه، واستعجلت الأجهزة الأمنية في تحرياتها التفصيلية والتكميلية بشأن الواقعة.

بلاغ يكشف الواقعة

وكانت الأجهزة الأمنية في شبرا تلقت بلاغا من الأهالي بدائرة القسم يفيد بمصرع شاب على يد شقيقه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ للتأكد من صحته، وعثر على جثة الشاب بعدما لفظ أنفاسه الأخيرة.

طعنة نافذة في القلب

وبعمل التحريات الأولية، تبين أن الشاب لقي مصرعه على يد شقيقه بعدما سدد له الأخير طعنة نافذة بسلاح أبيض «سكين»، ما أدى إلى مصرعه على الفور، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

مشادة كلامية أودت بحياة الضحية

وكشفت التحريات أن الشاب سدد لشقيقه طعنة نافذة في الصدر أودت بحياته على الفور لنشوب مشادة كلامية بينهما، حيث التقط سكينا ثم طعن المجني عليه ليسقط جثة هامدة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان وجود المتهم، وباستهدافه نجح رجال المباحث في إلقاء القبض عليه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.