تفاصيل مصرع شخص سقط من قطار «القاهرة - إسكندرية» بالمنوفية

كشف مصدر أمني تفاصيل مصرع شخص أسفل عجلات قطار «القاهرة - الإسكندرية»، بدائرة مركز بركة السبع، في محافظة المنوفية، اليوم السبت، مشيراً إلى أنه فور تلقي الإخطار انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، كما تم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مستشفي بركة السبع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تفاصيل مصرع شخص سقط من قطار بالمنوفية

تلقى اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة بركة السبع، يفيد بمصرع شخص سقط من قطار القاهرة الإسكندرية في دائرة المركز، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى بركة السبع، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.

وأضاف المصدر الأمني، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه بالانتقال والفحص، تبين مصرع شخص يدعى «م. ع. ي.»، 45 سنة، مقيم بمحافظة الغربية، وتبين سقوطه من قطار القاهرة الإسكندرية عند مزلقان المقابر، أمام المعهد الأزهرى ببركة السبع، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بركة السبع، وإبلاغ أسرته، وإخطار الأجهزة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إصابة طالب أثناء العمل على ماكينة كبس القش

على صعيد آخر، أصيب طالب ببتر في الذراع أثناء العمل علي ماكينة كبس القش، بقرية «أبو سنيطة»، حيث جرى نقل الطالب إلى مستشفى شبين الكوم لتلقي العلاج اللازم، وبسؤال والد الشاب، أكد أنه أصيب أثناء العمل على ماكينة كبس القش، نافياً وجود شبهه جنائية، وجرى تحرير المحضر اللازم بمركز شرطة الباجور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.