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«هاجر» و«أحلام» تقهران الضمور والسرطان وتتفوقان في الثانوية «فيديو»

كتب:

محمد عزالدين
07:31 ص | الأحد 14 أغسطس 2022
الطالبتان أحلام سعد وهاجر محمود

الطالبتان أحلام سعد وهاجر محمود

انتهت الثانوية العامة ونتيجتها، التي أدخلت الفرحة عند الطلاب، وبعضهم لم يحالفهم الحظ ولم يحصلوا على المجموع الذي كانوا يحلمون به، لكن هناك أوائل من الثانوية العامة وراء نجاحهم قصص وحكايات، واجهوا خلالها ظروفا صحية صعبة قد لا يحتملها البعض، وتحدوها وتفوقوا عليها.

«أحلام» علمت نتيجتها خلال تواجدها بالمستشفى

أحلام سعد، مريضة السرطان وحصلت على مجموع نسبته 89% في الثانوية العامة هذا العام، تحكي قصة تحديها المرض وتفوقها الدراسي، قائلة إنها أصيبت بالمرض في 2016، وكان عمرها 12 عاما.

وأوضحت أنها بدأت إشعاع وكيماوي، وجلسات كثيرة، ولم تحضر أولى وثانية إعدادي، وكانت تمتحن فقط، وذلك خلال مداخلة عبر سكايب، ببرنامج «من مصر»، عبر قناة «CBC»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل.

ولفتت إلى أنها شفيت، ولكن بعد عام أصيبت بورم في المخ، في الصف الثالث الإعدادي، موضحة أنها دخلت شبه غيبوبة وأجرت عملية.

حلم الإعلام

وذكرت أنها امتحنت الترم الثاني في الصف الثالث الإعدادي في المستشفى، وكانت من الأوائل، مشيرة إلى أنها في الصف الثالث الثانوي تأخذ جلسات كيماوي، ولكنها رفضت أن تضيع السنة، متابعة: «نفسي أدخل إعلام وأدخل في مجال التمثيل».

«هاجر»: نفسي أدخل طب وأبقى معيدة

هاجر محمود نموذج آخر لطالبة تحدث ظروفها الصحية وأصبحت من أوائل الثانوية العامة، إذ أنها تعاني من ضمور العضلات، وحصلت على 93% في الثانوية العامة.

وقالت هاجر محمود خلال لقاء بنفس البرنامج: «نفسي أدخل كلية الطب وميمنعونيش عشان حالتي دي، وقدمت الرغبات، وحابة أكون معيدة إن شاء الله»، لافتة إلى أن والدها ووالدتها لم يتركاها، وكانوا دائما يشجعونها.

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