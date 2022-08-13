التعليم: لم نصدر قرارات بشأن إعادة التصحيح لطلبة الثانوية العامة

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنه لا توجد أي قرارات رسمية بشأن إعادة التصحيح وطريقة التظلمات لطلبة الثانوية العامة 2022، مشيرا إلى أن أعمال التصحيح الأولية في نتيجة الثانوية العامة سارت بشكل إلكتروني دون تدخل العنصر البشري، لتجنب حدوث أي أخطاء، موضحا أن أعمال التظلمات بدأت منذ 8 أغسطس الماضي.

طلاب الثانوية العامة يواصلون تقديم التظلمات ضد نتائجهم

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الوزارة ما زالت تستقبل تظلمات الثانوية العامة 2022، وأن جميع الطلاب يواصلون تقديم التظلمات ضد نتائجهم، لافتا إلى أن من يتقدم بتظلم ويتم دعوته للاطلاع بمقر الكنترول يتسلم كراسة الأسئلة الخاصة به ونموذج الإجابة المقابل لها والبابل شيت الخاص به ويمكنه تصحيح ورقته بنفسه في حضور ولى الأمر خلال جلسة الاطلاع ليتأكد من النتيجة، موضحا أن كل كراسات الإجابات جرى تصحيحها بشكل إلكتروني.

300 جنيه قيمة تظلمات الثانوية العامة 2022

وأضاف المصدر أن قيمة تظلمات الثانوية العامة 2022 في المادة الواحدة 300 جنيه، مؤكد أن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الجديد، سوف يبدأ عمله من صباح غد الأحد الموافق 14 أغسطس الجاري، وسيتابع أعمال التظلمات والاستعدادات النهائية لعقد امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني، منوها إلى أن جميع أسئلة امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني ستكون عبارة عن «اختيار من متعدد» وتعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والحشو والتلقين، ولن تحدث أي تغييرات على نوعية الأسئلة.

إجراءات مشددة ضد كورونا أثناء أعمال تظلمات الثانوية العامة 2022

وأشار المصدر، إلى أن هناك إجراءات مشددة يتم تنفيذها خلال أعمال تظلمات الثانوية العامة 2022، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على أعمال التظلمات، مؤكداً أن امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني سوف تبدأ يوم 20 أغسطس المقبل، بلجان مؤمنة تماما، علاوة على تعقيم وتطهير اللجان الامتحانية ضد كورونا.