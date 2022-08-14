بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في حادثين متفرقين بالبحيرة

أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي و«توك توك» على طريق «مصر - إسكندرية» الزراعي بنطاق مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

تلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة كفر الدوار، يفيد استقبال المستشفى 3 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي و«توك توك»، وجرى تحرير محضر بالواقعة.

نقل المصابين لمستشفى كفر الدوار

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وجرى الدفع بعدد من سيارت الإسعاف، وتبين إصابة «فاطمة أمين السيد»، 60 عاما، ربة منزل مقيمة كفر سليم، بكدمات وجروح واشتباه ما بعد الارتجاج، و«سلمى نبيل السيد»، 29 سنة، ربة منزل مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، و«وليد محمد عبدالستار»، 37 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وجرى نقلهم إلى مستشفى كفر الدوار لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.

انقلاب سيارة ملاكي في ترعة

فيما أصيب شخصان بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة جراء انقلاب سيارة ملاكي في ترعة على طريق «مصر - إسكندرية» الزراعي بنطاق مركز دمنهور، وجرى انتشال السيارة ونقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الإسعافات الأولية.

تحديد هوية المصابين

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة يفيد استقبال المستشفى لشخصين مصابين بجروح متفاوتة إثر انقلاب سيارة ملاكي في ترعة بنطاق ذات المركز، وبالانتقال تبين إصابة «محمد ياسر السولاية»، 28 سنة، مقيم كوم حمادة، ومصاب باشتباه نزيف بالبطن، و«رمضان سعد سعيد»، 27 سنة، مقيم كوم حمادة، ومصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وجرى عمل الفحوصات الطبية، وتحرير محضر بالواقعة.