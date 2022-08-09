توصيلة مجانا لأصحاب المعاشات في السويس.. و«عم سيد»: الرزق بيزيد بفعل الخير

«الذوق مخرجش من مصر».. مثل اعتاد المصريين أن يقولوه إذا صادفهم موقف إنساني ما أو شخص يحمل صفات حميدة كالجدعنة والشهامة، وهذا ما ينطبق على «عم سيد» السائق السويسي الذي قرر يرفع شعار «ركوب مجانا للمعاشات.. عظماء مصر» على سيارته الميكروباص ليجذب حب الجميع بموقفه النبيل.

سيارة عم سيد رزق في السويس تعمل على خط الأربعين - حوض الدرس، مروراً بطريق بور توفيق، ومبنى مجمع التأمين الصحي، ويرفض تقاضي أي أجرة من كبير السن أو على المعاش مهما كانت الظروف إذا أوقفه.

وضع اللافتة منذ سنتين

أوضح عم سيد في حديثه لـ«الوطن» سر موقفه وتعليقه هذه اللافتة قائلا إن رؤيته رجل وزوجته يمشيان في عز الحر سبب كتابته هذه العبارة وتوصيل أصحاب المعاشات مجاناً، منذ حوالي سنتين وكان الطقس حارا فعرض عليهما التوصيل، فرفض الرجل المسن، وعندما ألح عليه عم سيد، قال له أنه لا يملك نقوداً، فقام بتوصيلهما، وقام بكتابة هذه العبارة والعمل بها منذ ذلك التاريخ.

عم سيد: عملت وكيل مدرسة ولما بناتي كبرت فضلت استقر في مصر

قال عم سيد رزق، إنه في بداية حياته، عمل بوظيفة وكيل مدرسة، لكنه تركها وفضل السفر والعمل في البحر، وعندما بدأ بناته يكبرن فضل الاستقرار وعدم السفر والعمل بمهنة سائق، وذلك منذ ما يقرب من 40 عاماً.

وتابع أنه اضطر لتلك الوظيفة لأن لديه ثلاث بنات يحتجن الرعاية، وقام بتزويج اثنتين منهن وتبقى واحدة في كلية التربية مازالت مخطوبة، فضلاً عن أنه عنده ثلاثة أحفاد، وجميع بناته حصلن على مؤهلات عليا.

وأكد عم سيد السويسي، «أن الرزق بيزيد وحصيلة العربية بقت الضعف والحمد لله، وكل ما أركب ناس مجاناً اكتر الرزق بيزيد أكتر، وبقول لنفسي كل سائق يعمل حتى لو دور في اليوم مجاناً ويشوف الدنيا هتمشي معاه إزاي».