رئيس جامعة الأقصر: تطبيق نظام الساعات المعتمدة في كلياتنا بعد تعديل اللوائح

تواصل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022، المقرر انطلاقها خلال شهري يونيو ويوليو مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، و كذلك الاستعداد للعمل على تطبيق قرارات مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية بشان تطبيق وتعميم نظام الساعات المعتمدة في الجامعات المصرية 2022 العام المقبل بعدد من الكليات التي انتهت من تعديل لوائح العمل المنظمة لها.

نظام الساعات المعتمدة في الجامعات المصرية 2022

وأكد الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الكليات المختلفة بالجامعة ملتزمة بتعديل اللوائح المنظمة لها لتطبيق نظام الساعات المعتمدة في الجامعات المصرية لعام 2022/2023، وفقاً لقرارات مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

ولفت «عزوز» إلى أن المجلس الأعلى للجامعات يتابع دورياً عمل القطاعات المختلفة واللجان المعنية لتطوير اللوائح الدراسية بشأن الإسراع من تطبيق النظام الذي سيسهم في تحسين المستوى للخريج المصري ويجعله مؤهلاً لمختلف مجالات سوق العمل محليا ودوليا.

الساعات المعتمدة في الجامعات

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور عباده سرحان، رئيس جامعة المستقبل، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قرارات الأعلى للجامعات الحكومية تسري على الجامعات الخاصة فيما يتعلق بنظام الساعات المعتمدة في الجامعات المصرية 2022.

وتابع «سرحان» أن مختلف الكليات تعمل بالنظام خاصة وأن قرار الإنشاء لا يصدر إلا بموجب أن تكون البرامج الدراسية بنظام الساعات المعتمدة، لافتا إلى أن النظام الذي شرعت الدولة في تطبيقه سيسهم في تحسين جودة ومنتج الخريج المصري بمختلف المراحل الدراسية.