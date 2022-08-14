تحديث قاعدة بيانات وزارة التموين 2022.. إيصال الدعم لمستحقيه فقط

تحديث قاعدة بيانات وزارة التموين 2022 لا يزال جاريًا وسط إجراءات ضبط منظومة التموين لتحديث بيانات الأفراد المدرجين عليهاـ والبالغ عددهم 72 مليون مواطن مقيدون على 23 مليون بطاقة تموينية، إذ أدت عملية التحديث حتى الآن لتحديث بيانات ما يقرب من 20 مليون بطاقة تموينية فيما يتبقى 3 ملايين بطاقة فقط.

تحديث قاعدة بيانات وزارة التموين 2022

إجراءات تحديث قاعدة بيانات وزارة التموين 2022 بدأت بعدة محددات للحذف من بطاقات التموين، ضمن بدء منظومة تنقية البطاقات التموينية من الأفراد غير المستحقين للدعم التمويني، إذ شملت إجراءات التحديث كالتالي:

1- حذف أصحاب بطاقات التموين للأفراد الذين يزداد دخلهم الشهري عن 9 آلاف و600 جنيه.

2- تحديث شهادات الرقم القومي لأفراد البطاقات التموينية من أجل حذف المتوفيين والمسافرين خارج مصر.

3- حذف أصحاب بطاقات التموين مالكي السيارات الحديثة من موديل 2018 فأحدث.

4- تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين باسم رب الأسرة بشرط أن يكون مسجلًا في أي من شركات المحمول الأربعة.

استمرار صرف الخبز للمحذوفين من التموين

وبناءً على محددات تحديث منظومة التموين لحذف غير المستحقين للدعم، بدأت وزارة التموين بداية من شهر يونيه 2022 حذف غير المستحقين من التموين فقط مع الإبقاء عليهم في صرف الخبز البلدي المدعم من خلال بطاقة التموين، إذ يتمكّن كل شخص تمّ حذفه من مقررات السلع التموينية في صرف الخبز المدعم يوميًا بنفس الحصة المخصصة لكل فرد مقيد على البطاقة بواقع صرف 5 أرغفة يوميا بإجمالي 150 رغيفًا على مدار الشهر.

وتستكمل وزارة التموين حتى الآن خدمة تسجيل رقم الموبايل على البطاقة التموينية من خلال موقع دعم مصر من هنــــا أو عبر التوجه للمكتب التمويني التابع للمواطن صاحب البطاقة لتسجيل رقم موبايل على البطاقة بشرط أن يكون مسجلًا باسمه.