من هي الفئات المستحقة لبطاقة الخدمات المتكاملة 2022؟.. «التضامن» تجيب

يبحث الكثير من المواطنين عن الفئات المستحقة لبطاقة الخدمات المتكاملة 2022، لتوضح وزارة التضامن الاجتماعي، أنَّ الأشخاص ذوى الإعاقة لهم العديد من الحقوق والمتمثلة فى الدعم النقدي والحق في الجمع بين معاشين وكذلك الحق في التعليم والرعاية الصحية بجانب التخفيضات والإعفاء، لافتة إلى أنَّه يتمّ إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة «إثبات الإعاقة» طبقا لمستوى درجة الإعاقة.

الفئات المستحقة لبطاقة الخدمات المتكاملة

وحول الفئات المستحقة لبطاقة الخدمات المتكاملة 2022، أوضحت وزارة التضامن أنَّ مستحقي بطاقة إثبات الإعاقة ما يلي:

- الأمراض المزمنة التي تهدد الحياة.

- الإعاقات السمعية.

- قصار القامة «طولهم أقل من 140 سم».

- مريض الهيموفيليا.

- ذوي الإعاقات البصرية يحق لهم الحصول على بطاقة الخدمات.

- اضطرابات تعلم تعوق إدراك الطفل، يحق له الالتحاق بالمدارس الدامجة.

- أمراض الدم المزمنة.

- الشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي.

- اضطراب طيف التوحد.

- مصابو شلل الأطفال في طرف واحد.

- الشلل الدماغي.

- متلازمة داون.

- فقد البصر التام.

- طيف التوحد.

- اضطراب فرط الحركة، الجذام.

- درجة إبصار أقل من 6 على 36 في المرحلة المتوسطة.

- تيبس المفاصل في أطراف متعددة.

- البتر متعدد الأطراف.

- صغر أو كبر حجم الرأس.

- فقد السمع التام.

- ضمور العضلات وذوي القزامة.

- درجة فقد السمع 55 ديسبل.

خطوات إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة 2022

وأوضحت وزارة التضامن أنَّ الفئات المستحقة لبطاقة الخدمات المتكاملة 2022، تقوم بالعديد من الخطوات لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة تتمثل فيما يلي:

- أول خطوة هي حجز كشف طبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، وتسجيل الشخص ذوي الإعاقة على موقع وزارة الصحة، المرفق هنا، لاختيار موعد ومكان الكشف الطبي.

- تجري لجنة طبية متخصصة من وزارة الصحة، الكشف الطبي على المواطن ذوي الإعاقة، ويتمّ تحديد نوع الإعاقة وفى حال الموافقة تقوم الصحة برفع التقرير الطبي إلكترونيا بعد اعتماده حتى تتسلمه التضامن، ثم تجرى بدورها الكشف الوظيفي لتأكّيد نسبة الإعاقة للشخص، وإرسال البيانات إلى الشركة المختصة التي تمّ التعاقد معها إصدار كارت الخدمات المتكاملة للفئات المستحقة لبطاقة الخدمات المتكاملة 2022.