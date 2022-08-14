قبول دفعة جديدة بالمعهد العالي لتكنولوجيا النقل للعام الدراسي 2022-2023

يقبل المعهد العالي لتكنولوجيا النقل بوردان، دفعة جديدة من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة (علمي رياضة)، أو المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات (شعبتي الكهرباء والميكانيكا) وما يعادلها لنفس العام الدراسي فقط.

ترشيح الطلاب عن طريق مكتب تنسيق القبول

يتمّ ترشيح الطلاب عن طريق مكتب تنسيق القبول بـ الجامعات والمعاهد في نفس سنة حصول الطالب على المؤهل، وفقًا للحد الأدنى للقبول، ويشترط ألا يزيد سن الطالب على 22 عامًا أول أکتوبر 2022 أن يكون الطلبة المتقدمين متفرغين للدراسة.

شروط التقديم

أن تكون اللغة الأجنبية للطلاب هي اللغة الإنجليزية، وأن يجتاز الطلاب اختبارات القبول، التي تحددها إدارة المعهد (رياضية – طبية - سمات...) الدراسة بالمعهد داخلية، ويتمّ توفير سبل الإقامة والإعاشة المتميزة داخل المعهد يحصل الطلاب على درجة البكالوريوس في التخصص (بنظام 2+2)، إذ أنه من الممكن أن يكتفى الطالب بالحصول على درجة الدبلوم الفني فوق المتوسط بعد أول عامين من الدراسة، أو إكمال الدراسة للحصول على البكالوريوس، يتمّ دمج التدريب العملي مع الدراسة الأكاديمية في أثناء فترة الدراسة، لتأهيل الطلاب للالتحاق بسوق العمل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر وقطاعات النقل ذات الصلة فور تخرجه واستيفائه الاشتراطات اللازمة.