كشف تقرير وكالة الطاقة الدولية وكامكو إنفست، حول أداء أسواق النفط العالمية، تراجع أسعار العقود الآجلة للنفط إلى أدنى مستوياتها المسجلة في 6 أشهر ببداية أغسطس 2022 وصولاً إلى 94.1 دولار أمريكي للبرميل، على خلفية المخاوف المتعلقة بتأثير ركود الاقتصاد العالمي المتوقع على الطلب على النفط.

وكان الانخفاض خلال الأسبوع الأول من الشهر هو الأعلى منذ بداية أبريل 2022، إلا أنه كانت هناك عوامل معاكسة متساوية دعمت أسعار النفط؛ مما أدى إلى هدوء وتيرة تقلبات أسعار النفط وتراجعها هامشياً إلى دون مستوى 100 دولار أمريكي للبرميل، وكان ضعف معدلات التضخم من أبرز الأسباب الجوهرية التي ساهمت في ذلك والذي أعقبه صدور بيانات سوق العمل القوية في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى ذلك، اتخذ الطلب على النفط اتجاهاً إيجابياً في الصين والهند.

انخفاض أسعار النفط

كما ارتفعت الواردات النفطية للهند بنسبة 17.1% خلال الربع الممتد من أبريل إلى يونيو 2022 بعد ارتفاع الطلب وتلقي خصومات من روسيا، بينما زادت واردات الصين بنسبة 1% في يوليو 2022 مقارنة بتراجع الواردات التي وصلت إلى أدنى مستوياتها المسجلة في 47 شهراً، والذي شهدناه في يونيو 2022، كما أدى إغلاق خطين من خطوط الأنابيب في أعقاب حادث تسرب النفط في خليج المكسيك إلى دعم الأسعار الأسبوع الماضي.

أسعار النفط عالميا

وجاءت المكاسب التي تحققت خلال اليومين الماضيين أيضاً بعد أن كشفت بعض التقارير أن مستويات المياه في نهر الراين، والتي تعد إحدى العوامل الجوهرية لتدفق شحنات الديزل والغاز من روسيا إلى أوروبا، انخفضت إلى مستويات قياسية تهدد شحن المنتجات المكررة إلى أوروبا.

وانعكس انخفاض أسعار النفط خلال شهر يوليو 2022 على متوسط الأسعار لهذا الشهر، وشهد المتوسط الشهري لسعر مزيج خام برنت ثاني أكبر انخفاض منذ أبريل 2020 بنحو 8.8% ليصل إلى 111.93 دولار أمريكي للبرميل، بينما شهدت سلة الأوبك أكبر انخفاض تسجله منذ سبتمبر 2020 بنسبة 8.8%، ليصل السعر في المتوسط إلى 108.55 دولار أمريكي للبرميل، وبلغ متوسط سعر الخام الكويتي 111.1 دولار أمريكي للبرميل بعد تراجعه بنسبة 6.6% عن متوسط الشهر السابق.