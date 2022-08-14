انتشال جثمان شاب غرق في مياه مزرعة سمكية بكفر الشيخ

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة كفر الشيخ جثمان شاب غرق داخل مزرعة سمكية تقع بالقرب من بورصة الأسماك التابعة لمركز الرياض، وأُخطرت جهات التحقيق بالواقعة.

إخطار بالواقعة

وكان اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن، تلقيا إخطارًا من مأمور مركز شرطة الرياض، بورود بلاغ من أحد الأشخاص العاملين داخل مزرعة سمكية على مقربة من بورصة أسماك «طلمبات 7» التابعة لمركز الرياض، يفيد غرق أحد العاملين داخل إحدى المزارع السمكية، وجري البحث عن جثمان الشاب بمعرفة قوات الإنقاذ النهري وبعض من المواطنين علي مدار ساعات، ليتمكنوا من العثور على جثته وانتشاله من داخل المزرعة السمكية.

غرق الشاب بعد انزلاق قدمه

وتبين أن صاحب الجثمان يدعى «م . ر ، ي»، 30 عاماً، ويقيم بمركز منفلوط، بمحافظة أسيوط، ويعمل بإحدى المزارع السمكية على مقربة من بورصة الأسماك بمنطقة «طلمبات 7» في مركز الرياض.

وقال أحد زملاء الغريق بالمزرعة السمكية، إن زميله المتوفى انزلقت قدمه داخل المزرعة السمكية وغرق فيها، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها للتأكد من صحة هذه الرواية من عدمها.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة كشف الملابسات، وبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه، وأمرت بنقل الجثمان عبر سيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، تحت تصرفها.