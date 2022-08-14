«التموين»: تفعيل خدمات البطاقات قريبا من خلال تطبيق عبر الهاتف المحمول

قال الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين لشؤون نظم المعلومات والتحول الرقمي، إن الوزارة تبحث حاليا تعظيم الاستفادة من أرقام الهواتف المحمولة التي تم تسجيلها على بطاقات التموين من قبل الأفراد المقيدين على منظومة الدعم، موضحا أن الاستفادة من الأرقام التي تمتلكها الوزارة حاليا والتي بلغت ما يقرب من 20 مليون بطاقة سيعود بالنفع على أصحاب البطاقات التموينية من خلال الخدمات المقدمة لهم.

تطبيق هاتفي لخدمات التموين قريبا

وأضاف مستشار وزير التموين في تصريحات لـ«الوطن»، أن الوزارة ستفعل قريبا من خلال تطبيق عبر الهاتف المحمول مجموعة من الخدمات التموينية التي ستمكن صاحب البطاقة من تنفيذها من خلال الموبايل بالتوازي مع الخدمات المقدمة عبر موقع دعم مصر وبوابة مصر الرقمية>

موضحا: «المواطن سيتمكن من طلب الخدمة التي يرغب فيها على بطاقته التموينية من خلال تطبيق الهاتف المحمول مثل خدمات تفعيل البطاقة أو نقل البطاقة من محافظة لأخرى أو إصدار بدل تالف أو فاقد للبطاقة وغيرها من الخدمات التي ستفعلها الوزارة للمواطنين أصحاب البطاقات عبر تطبيق الهاتف المحمول».

وأكد الدكتور عمرو مدكور أن تفعيل خدمات البطاقات التموينية من خلال تطبيق الهاتف المحمول سيسهل على المواطن الخدمة التموينية الراغب فيها لضمان عمل كارت البطاقة الذكي باستمرار في صرف الخبز والسلع الشهرية.

سبب ربط بطاقة التموين برقم الموبايل

وأشار مستشار وزير التموين إلى أن السبب الرئيسي في تسجيل رقم الموبايل على البطاقة التموينية هو خلق هوية رقمية بين وزارة التموين وصاحب بطاقة التموين، بحيث تتمكن وزارة التموين من مراسلة صاحب البطاقة بالتعليمات الصادرة له عبر رسائل نصية على رقم الهاتف المحمول المسجل لدى الوزارة على بطاقته، مشيرا إلى أن عدد من قاموا بتسجيل رقم الموبايل على البطاقة التموينية حتى الآن بلغ 20 مليون صاحب بطاقة، فيما يتبقى 3 ملايين بطاقة حاليا جار استكمالها لتسجيل رقم الموبايل.