 أسعار الكتب الخارجية للمرحلة الابتدائية.. تبدأ من 60 جنيها للمادة

بدأت شريحة كبيرة من المواطنين، تهتم بعملة البحث عن أسعار الكتب الخارجية للعام الدراسي الجديد 2022-2023، وخصوصًا أنّ هناك أقل من 6 أسابيع على بداية العام الدراسي، وفق لمنشور صادر من وزارة التربية والتعليم مؤخرًا.

يأتي ذلك في ظل سعي عدد كبير من أولياء الأمور، لحجز مواعيد بداية الدورس الخصوصية، والسناتر، والتي تبدأ على الأقل قبل بداية الدراسة بـ4 أسابيع، وبناء على هذا ترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، أسعار الكتب الخارجية للمرحلة الابتدائية في المكتبات والمراحل التعلمية المختلفة، ضمن الخدمات التي تخصصها الوطن يوميًا لمتابعيها وقرائها.

وجاءت الأسعار بحسب أحد أصحاب المكتبات في شارع البحر الأعظم بالحيزة، كما يلي:

أسعار الكتب الخارجية للمرحلة الابتدائية

واختلفت أسعار الكتب الخارجية في المكتبات بالأسواق المصرية، بحسب نوع الكتاب، بالنسبة لطلاب المرحلة الابتدائية، بداية من مرحلة الصف الأول الابتدائي حتى مرحلة الصف السادس، وهي أسعار تبدأ من 60 حتى 77 جنيهًا للكتاب الواحد، عدا الكتب الخارجية بالنسبة للصف الخامس الابتدائي، والتي ما زالت حتى الآن في مرحلة الطباعة، ولم تطرح في المكتبات بالأسواق المصرية.

أسعار الكتب الخارجية للمرحلة الإعدادية

وبالنسبة لأسعار الكتب الخاصة بالمراحلة الإعدادية من الصف الأول حتى الثالث، تتراوح بين 60 حتى 80 جنيهًا، خاصة كتابي اللغة العربية واللغة الإنجليزية، إذ إنّهما الأعلى سعرًا.

أسعار الكتب الخارجية بالنسبة للمرحلة الثانوية

وعن أسعار الكتب الخارجية بالنسبة للمرحلة الثانوية، بداية من الصف الأول الثانوي وحتى الثالث الثانوي، فهي تبدأ من 65 وحتى 110 جنيهات، بحسب نوع الكتاب، والمادة، حيث إن كتاب اللغة العربية، يعتبر الأعلى سعرا حتى الآن، في جميع الكتب الخارجية لجميع المراحل، نظرًا لاحتوائه على أكثر من فرع مختلف.